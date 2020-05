ORF III am Freitag: Elfi Eschke im Komödienzweiteiler „Zwei Väter einer Tochter“ und im Serienhit „Oben ohne“

Außerdem: Nationalrat live

Wien (OTS) - Drei ORF-Komödien mit Publikumsliebling Elfi Eschke stehen am Freitag, dem 29. Mai 2020, in ORF III Kultur und Information auf dem Programm. Zuvor überträgt „Politik live“ ab 9.05 Uhr den finalen Tag der Budgetwoche im Nationalrat rund um das Krisenbudget.

Im Hauptabend gibt es ein Wiedersehen mit Publikumsliebling Elfi Eschke als lebenslustiger bunter Vogel Conny Herzog im ORF-Komödienzweiteiler „Zwei Väter einer Tochter“. Unter der Regie von Reinhard Schwabenitzky sorgt sie im ersten Film (20.15 Uhr) als potenzielle Tochter zweier ahnungsloser Väter – Möbelfabrikant Albert (Peter Fricke) und Portier Paul (Karl Merkatz) – für Turbulenzen. Anschließend schlägt sie sich in der gleichnamigen Fortsetzung getreu dem Motto „Frechheit siegt“ (21.55 Uhr) höchst erfolgreich durchs Leben. Mit einer Erfindung ihres nun bekannten Vaters, großartigen Geschäftsideen und einer gehörigen Portion Mut im Gepäck wagt sie sich mit Hilfe ihrer Freunde Freddy (Marco Rima), René (Johannes Krisch) und Susanne (Hilde Dalik) an den ganz großen Coup.

In der ORF-Serie „Oben ohne“ – ebenfalls von Reinhard Schwabenitzky – ist Elfi Eschke anschließend in der Rolle der Sarah Horrowitz zu erleben. In der Episode „Judith und James“ (23.30 Uhr) fasst die junge Judith (Nora Heschl) einen raffinierten Plan, um in der Band von Sarahs Sohn James (Philip Leenders) aufgenommen zu werden. Er soll Fotos von ihr machen, möglichst sexy. Allerdings passiert dabei etwas Ungeplantes – sie verliebt sich in ihn. Als Judiths Mutter Anna (Maria Köstlinger) die erotischen Fotos findet, verbietet sie ihr den Umgang mit James.

