Herr: Klimavolksbegehren wichtiger denn je

Eintragungswoche von 22. bis 29. Juni trotz Corona-Maßnahmen macht hohe Mobilisierung nötig Eintragungswoche von 22. bis 29. Juni trotz Corona-Maßnahmen macht hohe Mobilisierung nötig

Wien (OTS/SK) - „Die Klimakrise ist längst in Österreich angekommen. Wenn wir sie noch stoppen wollen, müssen wir jetzt handeln. Daher ist eine Unterschrift für das Klimavolksbegehren gerade jetzt besonders wichtig!“, so Julia Herr, SPÖ-Umwelt- und Klimaschutzsprecherin. Kritisch sieht die Abgeordnete das Festhalten des Innenministeriums an der Eintragungswoche von 22. bis 29. Juni: „Eine Verschiebung auf September war wegen der Corona-Maßnahmen schon auf dem Weg. Der Antrag dafür war bereits vorbereitet. Kurzfristig entschied das Innenministerium jedoch dagegen und hielt an Ende Juni fest. Warum hier die Arbeit der InitiatorInnen massiv erschwert wird ist äußerst fragwürdig.“ ****

„Die Eintragungswoche Ende Juni darf weder zu gesundheitlicher Gefährdung der UnterstützerInnen noch zu zusätzlichen demokratiepolitischen Hürden führen“, hält Herr fest. Demokratische Teilhabe muss daher auch in Zeiten von Corona sichergestellt werden, so die Abgeordnete. Die erschwerten Bedingungen bestärken Herr darin, das Klimavolksbegehren mit voller Kraft zu unterstützen und zu einer hohen Mobilisierung beizutragen. „Gerade jetzt ist eine starke Unterstützung für engagierten Klimaschutz wichtig, denn die Klimakrise macht wegen Corona keine Pause“, so Herr. „Wir rufen zur Unterstützung des Klimavolksbegehrens auf! Auch während der Corona-Krise müssen wir unsere demokratischen Rechte wahrnehmen!“, so die Umweltsprecherin abschließend. (Schluss) up/ah

