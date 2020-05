Hammerschmid: Bildung beginnt bei den Jüngsten

Hammerschmid erinnert an die Aktualität der Forderungen von Heidemarie Lex-Nalis

Wien (OTS/SK) - Zum heutigen 70. Geburtstag von Heidemarie Lex-Nalis erinnert SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid an die Forderungen der Bildungs-Vordenkerin und Initiatorin der Plattform EduCare, die zu einem Sprachrohr für die Elementarpädagogik in Österreich geworden ist. „Heute hätte Heidemarie ihren 70. Geburtstag gefeiert und sie hätte diesen Tag sicherlich genutzt, um die Schwachstellen im Bereich der Elementarpädagogik aufzuzeigen, die sich durch die Coronakrise verschärft haben.“ ****

Lex-Nalis setzte sich stets für die Aufwertung der Elementarbildung ein und dafür, dass der Kindergarten nicht lediglich als Betreuungseinrichtung gesehen wird. Hierbei war ihr immer die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Anliegen. „Die aktuelle Vision des Bundeskanzlers, dass es keine ‚Schande‘ sei, Kinder in den Kindergarten zu bringen, ist ein herber Rückschritt in der Wahrnehmung und Wertschätzung der Rolle der Elementarpädagogik“, so Hammerschmid.

Die SPÖ-Bildungssprecherin stellt klar: „Bildung beginnt bei den Jüngsten und die Grundlagen für Bildungskarrieren werden bereits im Kindergarten gelegt.“ Daher fordert sie, dass es klar vorgegebene pädagogische und organisatorische Standards für den elementarpädagogischen Bereich geben muss. „Diese müssen in einem bundesweiten Qualitätsrahmen auf hohem Niveau definiert werden“, so Hammerschmid, die außerdem ihre langjährige Forderung nach einem zweiten verpflichtenden, kostenfreien Kindergartenjahr und nach einer tertiären Ausbildung in der Elementarpädagogik bekräftigte. „Es muss unser nachhaltiges Ziel sein, bestausgebildete PädagogInnen für die Elementarbildung zu haben“, so Hammerschmid. (Schluss) sc

