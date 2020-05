Wirtschaftliche Erholung nach dem Lockdown

Dank treuer Stammkunden blickt Juwelier Herzog Loibner positiv in die Zukunft.

Vaduz (OTS) - Herzlich willkommen bei Herzog Loibner in Vaduz. Seit 7 Jahren begrüsst der Liechtensteinische Juwelier seine Gäste in fürstlichem Ambiente. Bereits 4 Wochen nach dem Lockdown ist die Krise hier nicht mehr sichtbar, nur mehr die Schutzmassnahmen deuten daraufhin, dass selbstverständlich alle Abstandsregeln auf das Genaueste eingehalten werden um den Kunden ein wunderbares luxuriöses Erlebnis bieten zu dürfen.

„Unser Juwelier ist ein Ort des Vertrauens, daher ist Beratung ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftes“, so Susanne Loibner. Da Herzog Loibner seit Beginn an für die lokale Kundschaft da ist, hat auch die Corona Krise nicht viel am geschäftigen Treiben verändert. In den grosszügigen Räumlichkeiten werden Kunden sehr privat empfangen und können so wunderbar in die Welt der Preziosen eintauchen.

Diamanten als Wertanlage

Die Juwelierinnen Susanne Loibner und Bianca Herzog spüren eine starke Nachfrage im Diamantbereich. Sei es als Schmuckstück oder als Wertanlage. Als Fachhändler von Uhren und Schmuck beschäftigt sich auch Herzog Loibner stetig mit der richtigen Investitions-Strategie für Kunden. Edelsteine und besonders Diamanten eigenen sich dafür hervorragend. Der Diamant als Beimischung zu einem traditionellen und tendenziell risikoaversen Portfolio ist damit eine sichere Anlageklasse.

Aus Investitionssicht hat der Schliff eines Diamanten eine sehr hohe Bedeutung. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Brillantschliff die bekannteste Schliffart ist und daher die Nachfrage dort am grössten ist.

Eheringe als Zeichen aufrichtiger Liebe

Besonders beliebt sind Diamanten als Symbol der Liebe. Zur Verlobung wie auch zum Hochzeitstag sind sie das perfekte Geschenk und währen für die Ewigkeit. Es wird auch nach Corona wieder geheiratet und viele Verliebte möchten sich etwas Gutes tun. So einzigartig wie die Liebe zum Partner sollen auch die Eheringe sein. Herzog Loibner hat sich auf Eheringe spezialisiert und verfügt über eine grosse Auswahl. Eheringe erinnern ein Leben lang an einen ganz besonderen Tag – der Tag, an dem man sich bewusst für einen geliebten Menschen entschieden hat. Herzog Loibner nimmt sich viel Zeit für die Beratung der richtigen Trauringe. Dieser zauberhafte Moment gehört zu den schönsten und intensivsten im Leben eines Paares.

Eheringe selbst gestalten

Verliebte können bei Juwelier Herzog Loibner Ihre Eheringe auch ganz individuell gestalten. Entscheiden Sie sich zunächst für das Edelmetall: Sie haben die Wahl zwischen Weiss-, Gelb- oder Roségold und Platin. Von traditionell poliert bis zeitgemäss mattiert – die Veredlung verleiht den Ringen ihren ganz eigenen Charakter.

Ausserdem bestimmen Sie das Profil und die Breite Ihres Rings. Und als Highlight: Wählen Sie die Diamanten in der gewünschten Grösse und machen Sie den Hochzeitsring zu Ihrem individuellen Schmuckstück.

Herzensangelegenheit

Die Aldusblatt Kollektion ist die eigens gegründete Schmuckmarke von Juwelier Herzog Loibner und für die Gründerinnen Susanne Loibner und Bianca Herzog eine wahre Herzensangelegenheit. Von Hand in Vaduz gefertigt, finden Sie die Aldusblatt Kollektion nun auch bei anderen auserwählten Juwelieren im deutschsprachigen Raum. Dieses Jahr möchten die Geschäftsfrauen dieses Netzwerk weiter ausbauen, um weiterhin wachsen zu können. Es ergibt eine wunderbare Synergie zwischen Juwelier und Schmuckmanufaktur.

Entdecken kann man die neuen Designs der Aldusblatt Kollektion auch gemütlich von zuhause aus. Der Online Shop ist seit letztem Jahr aktiv und war sicher eine grosse Unterstützung auch während die Geschäfte auf Grund der Corona Pandemie schliessen mussten. Ein eigens kreierter Schmuckkonfigurator lädt die Besucher dazu ein, Schmuckstücke selbst zu gestalten.

herzogloibner.com



