„Bewusst gesund“ am 30. Mai: Trotz Diabetes zum Marathon

Außerdem um 17.30 Uhr in ORF 2: Restless-Legs-Syndrom – Diagnose und Möglichkeiten der Therapie

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 30. Mai 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schritt für Schritt – trotz Diabetes zum Marathon

Marathonlaufen trotz Diabetes – mit der richtigen medizinischen Kontrolle ist alles möglich. Die MedUni in Graz untersucht anhand einer Laufgruppe, darunter 15 Personen mit Diabetes Typ 1, wie sich Bewegung auf den Insulinspiegel auswirkt. Dass körperliche Aktivität ein Schlüsselelement in der Therapie der Zuckerkrankheit ist, ist durch Studien belegt. Doch die Dosisanpassung der Insulingabe ist noch nicht weitreichend erforscht. So treffen einander Diabetespatientinnen und -patienten mit Sportmedizinerinnen und -medizinern regelmäßig zum gemeinsamen Training – im Auftrag der Wissenschaft. Gestaltung: Steffi Zupan.

Brennende Sohle – erste Hilfe bei Fersenschmerzen

Fersenschmerzen sind weit verbreitete Fußbeschwerden. In den meisten Fällen ist eine Überlastung des Fußes bzw. des Fußgewölbes die Ursache, zum Beispiel nach längerem Gehen, Stehen oder Sporteinheiten. Ausgelöst werden die Fersenschmerzen in den meisten Fällen durch eine Entzündung der Plantarfaszie an der Fußsohle. Sie verleiht dem Fuß Stabilität und sollte regelmäßig gedehnt werden. Ein sogenannter Fersensporn, der bei vielen Patientinnen und Patienten am Röntgen zu sehen ist, ist häufig nur ein Zufallsbefund und steht in keiner Verbindung mit den auftretenden Fersenschmerzen. Gestaltung:

Gesund alt werden

Menschen, die nicht rauchen, nicht übergewichtig sind und nur mäßig Alkohol konsumieren, haben eine höhere Lebenserwartung als der Durchschnitt der Bevölkerung. Außerdem können sie damit rechnen, dass sie die meisten ihrer gewonnenen Jahre in guter Gesundheit verbringen. Was man sonst noch tun kann, um gesund älter zu werden, erklärt Dr. Cem Ekmekcioglu, Professor für Physiologie, im Gespräch mit Dr. Christine Reiler.

Eingelegt – wertvolles Gemüse durch Fermentation

Die Fermentation ist die Umwandlung von Stoffen mit Hilfe von Bakterien. Was ein bisschen mystisch und vielleicht nicht sehr hygienisch klingt, hat eine sehr alte Tradition. In Zeiten ohne Kühl-und Gefrierschränke haben die Menschen ihre Nahrung durch Fermentation haltbar gemacht. So konnte man Gemüse und Früchte über den Winter aufbewahren. Inzwischen ist auch bekannt, dass Gemüse in fermentierter Form für den Körper besonders nützlich ist. Gestaltung:

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, von der an die zehn Prozent der Bevölkerung betroffen sind. In vielen Fällen dauert es lang, bis die Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen in den Beinen, richtig zugeordnet werden können. Über Diagnose und Möglichkeiten der Therapie informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

