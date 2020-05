Gewerkschaft vida: Deutsches „Bündnis für die Bahn“ stünde auch Österreich gut

Bahngewerkschafter Blumthaler fordert vom Verkehrsministerium mehr Initiative beim Ausbau der „Green Jobs“ bei den heimischen Bahnen ein

Wien (OTS) - Die deutsche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat mit der Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Bahn AG (DB) sowie mit dem DB-Konzernbetriebsrat ein Bündnis für die Bahn geschlossen: In gemeinsamer verstärkter Zusammenarbeit sollen so die Folgen der Corona-Krise bewältigt sowie die Zukunft der Schiene und Beschäftigten gesichert werden. In Anlehnung an das neue deutsche Bündnis fordert Günter Blumthaler, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, dass auch in Österreich vom heimischen Verkehrsministerium verstärkt Initiativen zur Absicherung und zum schrittweisen Ausbau der „Green Jobs“ bei den rot-weiß-roten Bahnen in Angriff genommen werden müssen.++++

Blumthaler fordert hierzu noch mehr elektrifizierte Schienenkilometer und zusätzliche Mittel für den Bahnausbau sowie für Investitionen in Ausbildung, Infrastruktur und in ein dichteres Angebot im Personen- und Güterverkehr. „Nur so werden die Bahnen zu Konjunkturlokomotiven und können neue Arbeitsplätze anbieten“, so der vida-Gewerkschafter. Vermehrte Anreize für eine Verlagerung von Gütertransport von der Straße auf die Schiene seien zwingend notwendig. „Eine Verladungsförderung für die produzierende Industrie kann hier durchaus beschleunigend wirken. Jeder in die Bahn investierte Euro schafft und erhält Jobs - auch in der Bahn-Zulieferindustrie“, betont Blumthaler.

Mit dem ‚Bündnis für die Bahn‘ sei der vielfache volkswirtschaftliche Mehrnutzen der Bahn insbesondere in Krisenzeiten von der deutschen Bundesregierung richtig erkannt worden. Positive Beschäftigungseffekte durch Investitionen in die Bahn seien im Nachbarland zu erwarten. „Insbesondere hinsichtlich der hohen Jugendarbeitslosigkeit bieten die Bahnen mit ihren zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten auch in Österreich wichtige Lehrstellenangebote als Maßnahmen gegen die in Folge der Corona-Krise gestiegene Jugendarbeitslosigkeit“, sagt der vida-Gewerkschafter.

Blumthaler gratuliert dem Vizevorsitzenden der EVG, Klaus-Dieter Hommel, ein derart wichtiges „Bündnis für die Bahn“ erreicht zu haben. So haben die Bündnispartner vereinbart, dass es zu keinem Stellenabbau bei der DB kommen, sondern der Stellenausbau, wie vor der Krise geplant, umgesetzt werden soll. Weiters wird im Nachbarland verstärkt in die Schieneninfrastruktur investiert, wodurch zusätzliche positive Beschäftigungseffekte erzielt werden. Das werde letztlich zur Erweiterung des klimafreundlichen Transports von Menschen und Gütern auf der Schiene beitragen, so der vida-Gewerkschafter abschließend.

