Einfach, smart und sicher investieren: IFA öffnet Immobilieninvestment „Wohnen in Floridsdorf“ zur Zeichnung

Investment in geförderten Wohnbau: einfach, smart und sicher

Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 14,67 Mio. Euro, Beteiligung über IFA-Bauherrenmodell

Schaffung von 41 hochwertigen und leistbaren Neubauwohnungen im dynamisch wachsenden 21. Wiener Gemeindebezirk

Immobilieninvestments in geförderten Wohnbau stehen wegen ihrer Stabilität bei privaten und institutionellen Anlegern hoch im Kurs. Nur wenige Tage nach erfolgreicher Platzierung des Immobilieninvestments „Buchengasse“ bietet IFA privaten und institutionellen Investoren mit „Wohnen in Floridsdorf“ neuerlich ein sicheres Investment im geförderten Wohnsegment. Anteile am IFA-Bauherrenmodell können ab sofort gezeichnet werden, ein Einstieg ist bereits ab 30.800 Euro möglich. Investoren profitieren von langfristig soliden Renditen, steuerlichen Begünstigungen, Förderungen, Sicherheit durch Grundbucheintrag, Inflationsschutz durch Indexierung der Mieteinnahmen sowie der Stärke der Bauherrengemeinschaft.

„Für Vermögensaufbau und -vorsorge sind Anleger auf der Suche nach dem sprichwörtlich sicheren Hafen. Bei IFA-Bauherrenmodellen investiert man in reale Sachwerte. Der Investor wird zum Miteigentümer wertbeständiger Immobilien im geförderten Wohnbau“, erklärt IFA-Vorstand Michael Baert. „Hochwertiges und leistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis von Menschen und erfreut sich entsprechend hoher Nachfrage. Das sichert langfristige Vermietbarkeit und solide Erträge. Die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist auch gesellschaftlich nachhaltig. Zudem verbleiben Investorengelder in Österreich und stärken die heimische Wirtschaft.“

Attraktive Lage – urbaner Komfort und Leben im Grünen

Der drittgrößte Wiener Gemeindebezirk zeichnet sich durch starkes Bevölkerungswachstum aus. Mit „Wohnen in Floridsdorf“ schafft IFA insgesamt 41 hochwertige und leistbare Neubauwohnungen sowie 17 Tiefgaragenstellplätze. Das Objekt befindet sich in attraktiver Stadtrandlage mit guter Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Durch die Lage kombiniert „Wohnen in Floridsdorf“ urbanen Komfort mit Leben im Grünen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Ein Immobilieninvestment für private Anleger ist mit IFA einfach, smart und sicher. Von der Auswahl, dem Ankauf und der Planung eines Entwicklungsprojekts über die konkrete Baurealisierung bis hin zu Vermietung und professionellem Asset- und Propertymanagement kümmert sich IFA im Verbund mit der Gruppe um alle erforderlichen Schritte und bietet dabei jederzeit höchste Transparenz.

Anleger haben jetzt die Möglichkeit, einen Beratungstermin über die Website www.ifa.at zu vereinbaren – gerne einfach, bequem und sicher über Video-Beratung von Zuhause aus. Mehr Informationen zu diesem und weiteren aktuellen Investments erhalten Sie unter www.ifa.at/projekte

Daten & Fakten: „Wohnen in Floridsdorf“

Standort: Brünner Straße 271 / Dammäckergasse 2+4, 1210 Wien

Wohnungen: 41 Neubauwohnungen

Tiefgaragenstellplätze: 17

Investitionsvolumen: 14,67 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (MEG-Modell)

Geplante Fertigstellung: 2023



Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als österreichischer Spezialist für direkte Immobilieninvestments bietet IFA privaten und institutionellen Investoren seit 1978 einfach, smart und sicher exklusiven Zugang zu hochqualitativen und sorgfältig geprüften Immobilieninvestments. 469 Projekte wurden bereits erfolgreich realisiert, Klienten haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit allen verbundenen professionellen Dienstleistungen: Von der Planung und Durchführung von Entwicklungsprojekten für Investments über die steuerliche Beratung und Erstellung individueller Finanzierungskonzepte bis hin zur Vermietung sowie Asset- bzw. Property Management. Zu den Investment-Highlights der letzten Jahre zählen die Wiener Sofiensäle, das Motel One Wien-Staatsoper, das Palais Zollamt Linz oder das Palais Faber in Salzburg. Mehr Informationen: www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at