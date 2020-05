Wenn Körper und Seele Alarm schlagen: pro mente Reha bietet professionelle Hilfe

Ab 25. Mai sind die Reha-Zentren der pro mente Reha GmbH unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen wieder geöffnet und bieten modernste Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen.

Linz (OTS) - Die Einschränkung von sozialen Kontakten in der Corona-Krise, aber auch die wirtschaftlichen Folgen haben die Psyche vieler Menschen stark belastet. Körper und Seele melden sich, wenn alles zu viel wird. Depressionen, Schlaflosigkeit oder Burnout-Symptome sind Alarmsignale, die ernst genommen werden müssen.

In den stationären Sonnenparks in Bad Hall (OÖ), Lans (Tirol) und Neusiedlersee (Burgenland) und den ambulanten Reha-Zentren in Graz und Salzburg sowie bei mia – Miteinander Auszeit lernen Sie gemeinsam mit unseren Gesundheitsprofis, wie Sie Ihren privaten und beruflichen Alltag wieder aus eigener Kraft meistern können.

