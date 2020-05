Wettbewerbsfähigkeit durch individualisierte, adaptive IT-Security Entwicklung

Wiener IT-Systemhaus SPP ermöglicht als Teil der TÜV AUSTRIA Group ganzheitliche Lösungsangebote im Bereich Daten- und Informationssicherheit.

Wien (OTS) - Sämtliche Themen des digitalen Wandels beinhalten ein hohes Maß an Sicherheitsanforderungen. Unternehmen, Behörden, Kommunen, Institutionen und Organisationen unterstützt TÜV AUSTRIA mit seinem IT-Systemhaus SPP sowohl durch individuell gestaltete Dienstleistungen als auch ein umfassendes Produktportfolio zur laufenden Optimierung der Sicherheit an.

„Kunden benötigen anforderungsgerecht konzipierte Gesamtpakete aus Analysen, Lösungskonzepten und Security-Produkten“, erläutert SPP-Geschäftsführer Andreas Köberl. „Das spezielle Know-how der SPP ermöglicht es uns als TÜV AUSTRIA Group, Produktlösungen einzubeziehen, die sich aus den Prozessen zur Sicherheitsoptimierung ableiten.“

Neben dem Stammgeschäft der SPP, der IT-Security, gehören zu diesen Produktlösungen das ECM-Dokumentenmanagement, SAP ALM Application Management sowie das Security-Information- und Event-Management (SIEM).

Andreas Köberl: „Gerade im Dokumentenmanagement aber auch im Bereich Application Management verfügen wir über langjährige Expertise und ein starkes Team an Spezialisten, das die IT-Landschaft unserer Kunden fit für die Zukunft macht. Wir implementieren System-Lösungen, integrieren einzelne Module, vernetzen separate Komponenten, bieten individuelle Programmierung an und sorgen natürlich auch dafür, dass alle Nutzer über entsprechendes Wissen zur sicheren Bedienung verfügen. SPP liefert integrierte Lösungen, die wir an die sich laufend entwickelnden Prozesse unserer Klienten anpassen.“

Durch die Verbundlösungen innerhalb der TÜV AUSTRIA Group möchte Köberl die Marktposition der SPP mit zukunftsorientierten Angeboten nunmehr weiter ausbauen. National und international.

Weitere Informationen: www.spp.at



Rückfragen & Kontakt:

SPP Handelsges.m.b.H - TÜV AUSTRIA Group | Vienna Twin Tower

Wienerbergstrasse 11 | 1100 Wien, Österreich | +43 1 597 33 40 - 0 | office @ spp.at | spp.at