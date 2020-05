Oö. Volksblatt: "Jugend aufgepasst!" (von Harald GRUBER)

Ausgabe vom 28. Mai 2020

Linz (OTS) - Im Tauziehen um das Wiederaufbau-Paket der Europäischen Union darf es nicht nur um die Frage der Finanzierung gehen, es muss auch um die Frage der Verwendung dieser Gelder gehen! Und da geht der dringende Appell an Europas Jugend, jetzt und damit gerade noch rechtzeitig genau hinzuschauen und die Stimme zu erheben. Sonst könnte es nämlich passieren, dass der Generation „Friday For Future“ am Ende des Aufbauprogrammes nur die Refinanzierung der aufgebrachten Finanzmittel bleibt und kein dem gegenüberstehender Mehrwert im Alltag. Volkswirtschaftlich erfolgt die Umverteilung von Kosten und Nutzen zwischen den Generationen über die langfristig angelegte Finanzierung von Investitionsprojekten. Und genau dort muss der Weg des EU-Aufbauprogrammes auch hinführen: Erstens muss die Refinanzierung sachte und damit auf Jahre oder Jahrzehnte erfolgen, womit die Finanzlasten verteilt werden. Zweitens muss das Geld in Projekte fließen, die im Morgen dann auch noch einen Nutzen abwerfen — Stichwort Klimaschutz, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Verkehrswende, Stichwort Ökologisierung und regionale Produktion, Stichwort Forschung und Entwicklung. Grundsätze, die übrigens nicht nur auf internationaler Ebene gelten, sondern auch für die nationalen Aufbauprogramme.

