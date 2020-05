Laudamotion: WKÖ lädt vida zu Gespräch

Ziel ist ein positives Ergebnis, um Jobs zu sichern

Wien (OTS) - Am Luftfahrtstandort Österreich stehen mehr als 300 Jobs auf dem Spiel. Die WKÖ will daher für morgen, Donnerstag, mit der Gewerkschaft vida ein Zusammentreffen organisieren um doch noch eine Lösung zu erreichen und damit die Laudamotion-Basis Wien zu halten. „Die Sache ist zu wichtig und wir wollen alle Möglichkeiten nützen, um zu einem positiven Ergebnis zu kommen“, heißt es dazu aus der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).(PWK227)

