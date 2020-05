VP-Schwarz in Richtung FPÖ-Parteifreunde: „Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher ist kein Spielball“

FPÖ muss italienischen Parteifreunden klar machen, dass die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher kein Spielball ist

Wien (OTS) - „Die heute von der mit der FPÖ befreundeten Lega geforderten Sanktionen gegenüber Österreich zeigen abermals deutlich, dass es Herbert Kickl und seinen Parteifreunden nicht um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land geht. Wenn wir uns die weltweiten Zahlen ansehen, dann sehen wir deutlich, dass diese Pandemie noch lange nicht vorbei ist“, so die stv. Generalsekretärin der Volkspartei, Gaby Schwarz.

„Gerade die Regionen rund um die Lombardei und Trentino weisen weiterhin hohe Ansteckungsgefahren auf. Man muss wirklich froh sein, dass nicht mehr Herbert Kickl und Matteo Salvini Innenminister sind. Denn mit ihrem in dieser Krise an den Tag gelegten Leichtsinn beweisen die beiden Parteien erneut ihr mangelndes Verantwortungs- und Problembewusstsein in dieser Gesundheitskrise“, betont Schwarz.

Abschließend verweist Schwarz auf die bereits laufenden konstruktiven Gespräche zwischen dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg und seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio.

