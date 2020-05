ADMIRAL ist ab 29.5. wieder für ihre Gäste da!

Nachdem nun auch Freizeitbetriebe gemäß COVID-19- Lockerungsverordnung aufsperren dürfen, nimmt auch ADMIRAL am 29. Mai wieder die Geschäftstätigkeit auf.

Wiener Neudorf (OTS) - Wichtigstes Anliegen ist dem österreichischen Glücksspiel- und Sportwettanbieter dabei, den Gästen sicheres Wetten und Spielen in gewohnter Wohlfühlatmosphäre bieten zu können. ADMIRAL hat daher umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter getroffen. Diese reichen von kostenlosen Schutzmasken und Desinfektionsmitteln für Gäste bis zu entsprechender Schutzausrüstung, wie etwa Glasvisiere und Handschuhe, für die rund 1.500 Mitarbeiter.

Sämtliche Oberflächen, die Wettterminals und Glücksspielgeräte werden regelmäßig desinfiziert, zudem wurden zwischen den Glücksspielautomaten Trennwände aufgestellt. Außerdem wurden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um den Mindestabstand zwischen Personengruppen auch an den Tischen sicherstellen zu können.

Sicheres Spiel, Spaß und Spannung ist auch in Zukunft garantiert - in mehr als 200 Filialen und Sportsbars in ganz Österreich.

Über ADMIRAL

ADMIRAL ist die operative Dachmarke der NOVOMATIC AG, einem österreichischen Familienunternehmen der internationalen Spitzenklasse. Als Teil eines weltweit tätigen Konzerns und Marktführers der Gaming Technologie-Branche - der NOVOMATIC AG - kann ADMIRAL auf das seit mehreren Jahrzehnten bestehende Know-how in den Bereichen Sportwetten, Gaming Terminals und Gaming-Technologie eines Global Players zurückgreifen. Darüber hinaus pflegt ADMIRAL seit Jahren ihre österreichischen Wurzeln, die in Gumpoldskirchen liegen.

Die ADMIRAL Sportwetten GmbH bietet mit mehr als 30 verschiedenen Sportarten und mit über 20 Buchmachern ein breites Sportwetten-Angebot und ist Nummer 1 im österreichischen Wettgeschäft. Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist im Rahmen der Landesausspielungen Bewilligungsinhaberin für den Betrieb von 2.244 Glücksspielgeräten an 148 Standorten in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark).

www.admiral.at; www.admiral.ag

ADMIRAL Österreich

