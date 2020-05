Kentik erhält Wachstumsfinanzierung in Höhe von 23,5 Millionen USD

San Francisco (ots/PRNewswire) - Angesichts des steigenden Netzwerk-Traffic und neuer Lücken in der Sichtbarkeit ist Kentik das "genau richtige Unternehmen zur genau richtigen Zeit"

Kentik®, Anbieter der führenden Network Intelligence-Plattform für digitale Unternehmen und Dienstleister, gab heute eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 23,5 Millionen USD unter der Leitung von Vistara Capital Partners bekannt. Die bestehenden Investoren August Capital, Third Point Ventures, DCVC und Tahoma Ventures beteiligten sich ebenfalls an der Runde, die Eigenkapital und Wachstumsfinanzierung kombiniert. Kentik hat bis dato eine Gesamtfinanzierung von 61,7 Millionen USD erhalten.

"Kentik ist genau das richtige Unternehmen zur genau richtigen Zeit. Das Unternehmen sorgt bereits dafür, dass branchenführende Unternehmen und die größten Dienstanbieter der Welt mit schnell und umgehend verfügbarer Network Intelligence und Geschäftserkenntnissen arbeiten können, um optimale digitale Erlebnisse zu bieten", erklärt Randy Garg, Gründer und Managing Partner von Vistara Capital Partners. "Unsere Investition in Kentik demonstriert unser Vertrauen in das Unternehmen als Marktführer und seine Positionierung für die nächste Wachstumsphase, in der wir neue Produkte auf noch mehr Märkte bringen werden".

Ständig verfügbare und aktive Netzwerke sind unverzichtbar, heute mehr denn je, und Kentik ist die Lösung, der Unternehmen vertrauen, um die digitale Welt vernetzt zu halten. Führende SaaS-Unternehmen, die die neue Normalität der Telearbeit und der verstärkten Internetpräsenz vorantreiben, setzen auf Kentik als einheitliche Lösung, um die Lücken in der Netzwerksichtbarkeit zu schließen und Network Intelligence in Echtzeit zu ermöglichen. Unternehmen wie IBM, Zoom, Dropbox, eBay, Cisco und GoDaddy nutzen die Kentik Network Intelligence-Plattform für unmittelbar verfügbare Analysen und Einblicke in Cloud- und Hybrid-Umgebungen, um fundierte Netzwerk- und Geschäftsentscheidungen zu treffen.

"Bei Dropbox verlassen sich unsere Kunden darauf, dass wir die globalen Arbeitsmärkte vernetzt halten, und wir haben eine robuste Infrastruktur aufgebaut, um die Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen und unseres Supports zu gewährleisten", erklärt Dzmitry Markovich, Senior Director of Engineering bei Dropbox. "Als erstklassiger Partner mit einer starken Roadmap bietet Kentik die Echtzeit-Sichtbarkeit, das Traffic-Management und die Network Intelligence, die wir benötigen, um unseren Kunden ein exzellentes Erlebnis zu bieten".

"In den letzten Monaten haben viele unserer Kunden einen 200%igen bis 500%igen Anstieg des Traffic-Aufkommens in ihren Netzwerken verzeichnet. Im Zuge des aktuellen Traffic-Zuwachses haben wir nun eine Echtzeit-Visibilität mit über 1 Billion Traffic-Messwerten pro Tag bei Milliarden von Benutzern und sehen jedes mit dem Internet verbundene Netzwerk und jeden Cloud- und SaaS-Provider", sagt Avi Freedman, Mitgründer und CEO von Kentik. "Die Kentik-Plattform wurde so konzipiert, dass sie immer skalierbar ist und Network Intelligence in Echtzeit ermöglicht, selbst in so noch nie dagewesenen Zeiten, um Sichtbarkeitslücken zu schließen und es Unternehmen zu ermöglichen, immer im Netz und aktiv zu bleiben".

"Mit einem umfangreichen Kundenstamm, einer essentiellen Plattform, einer Roadmap, die neue Produkte umfasst, und einer soliden Unterstützung durch Investoren ist Kentik hervorragend für Wachstum positioniert", ergänzt Freedman.

Besuchen Sie kentik.com, um mehr zu Kentik zu erfahren, oder fordern Sie eine Demo an.

INFORMATIONEN ZU KENTIK

Kentik® ist die Network Intelligence-Plattform für die vernetzte Welt, auf die führende digitale Unternehmen und Dienstleister vertrauen. Mit Kentik eliminieren Unternehmen Lücken in Hinblick auf Visibilität und Network Intelligence, die mit dem Betrieb dynamischer und komplexer Netzwerke einhergehen, und erreichen eine höhere Netzwerkleistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die Kentik Network Intelligence Platform erfasst verschiedene Datenströme aus Internet, Edge, Cloud, Rechenzentren und hybriden Infrastrukturen und bietet Echtzeit-Visualisierungen und AIOps-gestützte Einblicke und Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter kentik.com.

INFORMATIONEN ZU VISTARA CAPITAL PARTNERS

Vistara Capital Partners mit Hauptsitz in Vancouver BC bietet Unternehmen in ganz Nordamerika hochflexible Lösungen für Finanzierung und Wachstumskapital im Technologiebereich. Vistara (Sanskrit für "Expansion"), von erfahrenen Führungskräften aus den Bereichen Technologiefinanzierung und Betrieb gegründet, verwaltet und finanziert, ist darauf fokussiert, das Wachstum und die Expansion seiner Portfoliounternehmen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vistaracapital.com.

Rückfragen & Kontakt:

Michelle Kincaid

Director of Communications für Kentik

E-Mail: michelle @ kentik.com

Mobil: 757-503-1123