Hörl und Kirchbaumer: Weiterentwicklung des Härtefall-Fonds setzt an den richtigen Hebeln an!

Auszahlungen bis zu 15.000 Euro nun möglich – Mindestauszahlungsbetrag 6.000 Euro

Innsbruck (OTS) - Für die beiden Tiroler Wirtschaftsbundabgeordneten im Nationalrat, Franz Hörl und Rebecca Kirchbaumer, stellen die präsentierten Nachbesserungen beim Härtefall-Fonds einen deutlichen Mehrwert für Unternehmerinnen und Unternehmer dar. Neben der Verlängerung der Förderdauer – von drei auf sechs Monate bei nunmehr neunmonatigem Betrachtungszeitraum – werde auch die Einführung eines Comeback-Bonus samt Erhöhung der Fördersumme die Selbständigen in dieser Krisensituation entlasten. „Mit den aktuellen Nachbesserungen hat die Bundesregierung auf unsere Verbesserungsvorschläge reagiert und behebt damit bestehende Mängel, die in der Förderpraxis aufgetreten sind“, so Hörl.

So werden zunächst alle Auszahlungsbeträge, die unter 500 Euro lagen, auf 500 Euro aufgerundet. „Dies bringt eine Verbesserung für österreichweit ca. 4.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, bei denen die Aufrundung nun automatisch vorgenommen wird. Die Anweisung der Gelder folgt in der nächsten Woche“, so Kirchbaumer. Während der Mindestförderbetrag bisher bei 500 Euro im Monat – mit Ausnahme der genannten 4.000 Selbständigen, die u.a. wegen Nebeneinkünften diesen Betrag unterschritten haben – lag, werden es künftig durch eine Aufstockung um einen 500-Euro-Comebackbonus immer mindestens 1.000 Euro pro Monat für Selbständige mit positiven Förderanspruch sein. „Dank der Erhöhung und zeitgleichen Verlängerung auf sechs Monate erhöht sich die Unterstützung markant und beträgt nun zwischen mindestens 6.000 und maximal 15.000 Euro“, rechnet Hörl vor. An Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Förderungen in der Phase 2 bereits abgerechnet wurden, wird der Comeback-Bonus nachgezahlt. „Somit wird der Härtefall-Fonds, der auf die Abfederung des entgangenen Unternehmerlohns abzielt, nochmals treffsicherer, umfangreicher und damit wirkungsvoller“, zeigen sich die Wirtschaftsbundvertreter überzeugt.

