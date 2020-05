Grüne NÖ für einmaligen finanziellen Zuschuss für die Ärmsten in unserer Gesellschaft

Silvia Moser: „Covid19 Unterstützung für sozialhilfeberechtigte Personen scheitert an ÖVP Mehrheit im NÖ Landtag“

St. Pölten (OTS) - „Die aktuelle Corona-Krise und die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus trifft die BezieherInnen der NÖ Sozialhilfe und Mindestsicherung hart. Probleme, mit denen einkommensarme Menschen täglich kämpfen, verschärfen sich in der aktuellen Zeit. Unter anderen, weil sie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse verloren haben und mit zusätzlichen Kosten wie durch Kinderbetreuung daheim, erhöhte Strom und Heizkosten usw. konfrontiert sind. Daher fordern die Grünen NÖ einen einmaligen Zuschuss für sozialhilfeberechtigte Personen in unserem Bundesland“, so Sozialsprecherin Silvia Moser.

Der Grüne Antrag zieht darauf hin ab, dass BezieherInnen der NÖ Sozialhilfe und NÖ Mindestsicherung in der aktuellen Situation finanziell besser abgesichert werden und damit die Gruppe der armutgefährdenden Menschen gemildert wird.

„Die Mehrheitsfraktion ÖVP ist die wesentliche Fraktion, die unseren Antrag ablehnt und so die Unterstützung für die Ärmsten in unserer Gesellschaft verhindert“, gibt sich Silvia Moser enttäuscht.

