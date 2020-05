Nationalrat – Silvan: Kritik am Einsatz von Bundesheerbediensteten bei der Post

Soforthilfe zur Sicherstellung der postalischen Versorgung darf nicht längerfristig ausgenutzt werden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan übt im Rahmen der heutigen Budgetdebatte Kritik am langen Einsatz von Bediensteten des Bundesheeres in den Postverteilzentren. Der Gewerkschafter stellt vor allem die Dauer des Hilfseinsatzes in Frage. Silvan hält es für untragbar, dass börsennotierte Unternehmen wie die Post, Grundwehrdiener und Milizsoldaten – unter teils widrigen Bedingungen – auf längere Zeit beschäftigt, während zigtausende ÖsterreicherInnen Opfer der krisenbedingten Rekordarbeitslosigkeit geworden sind. ****

„Was kommt als nächstes – ein Einsatz der Miliz bei Amazon oder UPS?“, so Silvan. Es sei in Ordnung, wenn das Bundesheer in besonderen Zeiten kurzzeitig für die Aufrechterhaltung der postalischen Versorgung herangezogen wird. „Nur, dass sich die börsennotierte Post, die im vergangenen Jahr einen Gewinn von 200 Millionen Euro erzielt hat, nicht innerhalb einiger Tage um die Einstellung von Personal für die Tätigkeit in den Verteilzentren bemühen kann, will ich nicht so recht glauben“, so Silvan.

Lukrativ dürfte der Bundesheereinsatz laut heutigem Bericht der Wiener Zeitung für die Post in jedem Fall sein. So bezahlt die Post lediglich 10,20 EUR für eine Arbeitsstunde des Bundesheeres. „Ob die zögerliche Personalsuche an dem Umstand liegt, dass der Bundesheereinsatz für die Post ein gutes Geschäft ist, weiß allein Post Chef Pölzl“ so der SPÖ-Abgeordnete abschließend. (Schluss) rm

