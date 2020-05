SP-BV-Stvin Rompolt/Nikolai: Gegen jeden Antisemitismus!

Besondere Verantwortung des 2. Bezirks

Wien (OTS/SPW-K) - "Ich spreche mich sehr klar gegen jegliche Form von Antisemitismus aus. Der Anstieg antisemitischer Vorfälle um fast 10% ist besorgniserregend. Besonders der zweite Bezirk trägt hier Verantwortung, da die jüdische Geschichte in Wien stark mit der Leopoldstadt verknüpft ist und war", kommentiert Astrid Rompolt, sozialdemokratische Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin in der Leopoldstadt den Antisemitismusbericht der IKG Wien.

"Der Begriff Mazzesinsel für den 2. und 20. Bezirk erinnert an die jüdischen Bäckereien und das jüdische Ghetto. Ein besonders trauriges Kapitel sind die Deportationen, bei denen im Nationalsozialismus Tausende Menschen vom ehemaligen Nordbahnhof in die Konzentrationslager und damit in den sicheren Tod geschickt wurden", ergänzt Alexander Nikolai, Spitzenkandidat der SPÖ zur Bezirksvertretungswahl.

Die Stadt Wien und der 2. Bezirk nehmen ihre Verantwortung für dieses Vermächtnis wahr, indem sie seit vielen Jahren den Verein Steine der Erinnerung fördern. Messingplatten erinnern an deportierte und ermordete Juden und Jüdinnen. Rompolt weist in diesem Zusammenhang auf die Ausstellung "Letzte Orte" hin: "Die Ausstellung zeigt, unter welchen Bedingungen Juden in Sammellagern in der Leopoldstadt untergebracht waren. Sie ist mittlerweile wieder geöffnet und kann im Amtshaus der Leopoldstadt besichtigt werden. Mich freut, dass dieses Angebot speziell von Schulklassen stark angenommen wird. Die Sensibilisierung von jungen Menschen für dieses Thema ist mir ein besonderes Anliegen - und angesichts des Antisemitismusberichts auch notwendig."



Information zur Ausstellung „Letzte Orte“:

Amtshaus Leopoldstadt, Karmelitergasse 9. 1. Stock

https://www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/geschichte-kultur/ausstellung-deportation.html

