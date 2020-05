Krainer gratuliert Soko-Ibiza zu Video-Beschlagnahmung

„Hoffe, dem Inhalt des Videos wird ebenso intensiv nachgegangen"

Wien (OTS/SK) - „Ich gratuliere der Soko-Ibiza, dass es ihr gelungen ist, das gesamte Video in zwölfstündiger Länge sicherzustellen“, sagte der SPÖ-Fraktionsführer im Ibzia-Untersuchungsausschuss, Jan Krainer, am Mittwoch. Es ist sicherlich hochinteressant, mehr über die Hintergründe des Zustandekommens dieses Videos in Erfahrung zu bekommen. „Noch viel interessanter als das Zustandekommen des Videos finde ich allerdings seinen Inhalt. Ich hoffe daher, dass den Aussagen und Ankündigungen der Protagonisten in diesem Video ebenso vehement und erfolgreich nachgegangen wird, dass untersucht wird, ob und inwieweit diesen Ankündigungen in der türkis-blauen Regierung Taten folgten. Immerhin ging es dabei um die Ankündigung schwerster Korruption und um Gesetzeskauf“, schloss Krainer. **** (Schluss) PP/ls

