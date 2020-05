AVISO: Innenminister Nehammer trifft Schweizer Bundesrätin Keller-Sutter zu Arbeitsgespräch

Pressestatement am 28.05 2020, 10.45 Uhr, BMI

Wien (OTS) - Innenminister Karl Nehammer und die Schweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter, treffen am 28. Mai 2020 in Wien zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Im Anschluss an das Arbeitsgespräch werden die beiden ein Pressestatement abgeben.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen.

Um Anmeldung unter pressestelle @ bmi.gv.at bis Freitag, 28.05.2020, 9 Uhr, wird gebeten.

Zeit: Donnerstag, 28. Mai 2020, 10:45 Uhr

Ort: Bundesministerium für Inneres

1010 Wien, Minoritenplatz 9

