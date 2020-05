Grüne Wien/Kunrath: Antisemitismus geht uns alle an!

Wien (OTS) - „Der heute präsentierte Antisemitismusbericht 2019 zeigt auf, dass Antisemitismus weiterhin ein großes Problem in Österreich ist“, so der Menschenrechtssprecher der Grünen Wien, Niki Kunrath. Aus dem Bericht geht hervor, dass es eine Steigerung von 10 Prozent von antisemitischen Vorfällen in den letzten zwei Jahren gegeben hat. „Wenn knapp die Hälfte der 550 gemeldeten Vorfälle rechtsextrem motiviert waren, wie der Bericht belegt, dann hört sich für mich jede Diskussion über freie Meinungsäußerung auf. Wir werden weiter gegen jegliche Art des Antisemitismus politisch und wenn notwendig auch rechtlich vorgehen“, so Kunrath.



Erst gestern hat auf Initiative der rot-grünen Regierung der Wiener Gemeinderat in einer Allparteien-Resolution den antisemitischen Vorfall vom vergangenen Wochenende in Wien-Favoriten aufs Schärfste verurteilt. „Wir werden weiter gemeinsam mit der israelitischen Kultusgemeinde unsere Aktionen fortführen, sodass endlich eine Trendwende einkehrt. Denn Antisemitismus geht uns alle an“, so Kunrath abschließend.





