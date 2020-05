Zugausbau – Keck appelliert an Verkehrsministerin, 30.000 Einwohnerstadt Leonding nicht zu teilen

Wien (OTS/SK) - Zum Ausbau der Zugstrecke Wien - Salzburg – speziell auf den in Oberösterreich liegenden Streckenteil – bezog sich der oberösterreichische SPÖ-Abgeordnete Dietmar Keck in seiner Rede im Nationalrat zum Verkehrsbudget: „Eine Stadt wie Leonding mit 30.000 BewohnerInnen soll durch den Ausbau der Strecke geteilt werden. Damit würde Leonding wie Berlin eine geteilte Stadt. Dieses Projekt kostet 100 Millionen Euro. Aber es gibt einen zweiten Vorschlag, der einstimmig im Gemeinderat Leonding beschlossen wurde, der um 15 Mio. Euro billiger ist und bei dem die BewohnerInnen nicht getrennt würden. Bitte schauen Sie sich das an“, appellierte Keck an die zuständige Verkehrsministerin. ****

Keck lud die Ministerin auch in die Voestalpine ein. Die Voestalpine will eine klimaneutrale und völlig CO2-freie Produktion mit Wasserstoff. Dazu braucht es leistbare, erneuerbare Energie: „Schauen wir uns das an, reden wir darüber, was für die Voestalpine notwendig ist. Diese wird ihren Beitrag leisten, braucht aber auch den Beitrag der Bundesregierung dazu.“ (Schluss) sl

