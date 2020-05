„Eco“ über eine heikle Ernte und Corona-Hilfe mit Bedingungen

Am 28. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 28. Mai 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Heikle Ernte: Die Abhängigkeit von Erntehelfern und die Folgen

Österreichs Landwirtschaft ist von ausländischen Erntehelfern abhängig. Die Corona-Krise hat deren prekäre Arbeitsbedingungen in den Fokus gerückt. Nur wenige Österreicher sind bereit, für geringen Lohn Erdbeeren zu pflücken, Spargel zu stechen oder Gurkerln einzusammeln. Ohne Erntehelfer würde die Ernte am Feld verfaulen, sagen die Bauern. Deshalb haben einige von ihnen viel Geld ausgegeben, um Arbeitskräfte aus dem Ausland einzufliegen. Nun sind die Arbeitskräfte zwar im Land – aber was tun, wenn jemand an Corona erkrankt? Bericht: Alexandra Siebenhofer, Johannes Ruprecht

Corona-Hilfe mit Bedingungen: Was der Staat von den Unternehmen verlangt

Rund 760 Millionen Euro Unterstützung möchte die AUA vom Staat – und die Chancen stehen gut, dass die Fluglinie eine Finanzspritze erhält. Dafür wird die Regierung Bedingungen stellen, etwa beim Klimaschutz. Auch bei vielen anderen Unternehmen stellt sich die Frage, was der Staat im Gegenzug für die milliardenschweren Corona-Hilfen fordert. Dabei geht es etwa um den Verzicht auf Managerboni, auf Steuersparmodelle in Steueroasen oder Gewinnausschüttungen an die Eigentümer. Manchen Unternehmen sind diese Auflagen zu streng – und vielen Kritikern zu lasch. Bericht: Bettina Fink, Lisa Lind

Kein Ende in Sicht: Wo immer noch nicht gearbeitet werden kann

Die Gastronomie ist offen, die Hotels folgen bald. Doch in anderen Bereichen wird es noch lange dauern, bis wieder Geld verdient werden kann. Die Betreiber von Clubs und Diskotheken treffen die Corona-Maßnahmen besonders hart: Sicherheitsabstände von einem Meter sind dort undenkbar. Auch Kinos und Bühnen bangen um ihre wirtschaftliche Existenz, wenn sie nur mit strikten Beschränkungen öffnen dürfen. Und viele Künstler haben kaum Hoffnung auf ein Einkommen. „Eco“ begleitet die Letzten, die wieder arbeiten dürfen. Bericht: Emanuel Liedl, Johannes Ruprecht

