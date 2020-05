NEOS: Antisemitismus-Bericht zeigt dringenden Handlungsbedarf

Stephanie Krisper: „Die steigenden Zahlen antisemitischer Vorfälle sind besorgniserregend. Wir müssen noch stärker bei Bildung und Aufklärungsarbeit ansetzen.“

Wien (OTS) - Besorgt zeigt sich NEOS-Sprecherin für Inneres, Stephanie Krisper, zum heute veröffentlichten Antisemitismusbericht: „Die steigenden Zahlen antisemitischer Vorfälle – und das sind ja nur die gemeldeten Fälle – sind besorgniserregend und zeigen dringenden Handlungsbedarf. Antisemitismus hat in unsere Gesellschaft keinen Platz.“ Krisper betont dabei vor allem die Bedeutung von Prävention: „Die Bekämpfung von Antisemitismus darf nicht erst bei der Aufklärung von Straftaten beginnen, sondern muss viel früher ansetzten: Das heißt konkret: Bildung, Bildung, Bildung und ein entschiedenes Auftreten gegen jede Form von Antisemitismus auf allen Ebenen unseres Gemeinwesens.“

„Österreich hinkt auch bei Deradikalisierung hinterher“, zeigt Krisper auf. „In anderen Ländern gibt es weitreichende Deradikalisierungsmaßnahmen, Ausstiegsprogramme aus der rechtsextremen Szene – in Österreich bleibt all das an wenigen engagierten NGOs und Einzelpersonen hängen. Hier muss die Regierung endlich tätig werden und eine umfassende Strategie gegen Rechtsextremismus erarbeiten, wie wir NEOS schon oft gefordert und auch bereits im Nationalen Sicherheitsrat thematisiert haben.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu