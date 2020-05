Filme für die ganze Familie zu Pfingsten in ORF 1

ORF-Premiere für „BFG – Big Friendly Giant“, „Prinz Charming”, „Strange Magic”, „The Lego Ninjago Movie” und „Paddington 2”

Wien (OTS) - Zahlreiche ORF-Premieren für die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer hält das Pfingstprogramm in ORF 1 bereit: Den Auftakt macht am Sonntag, dem 31. Mai 2020, um 12.20 Uhr Steven Spielbergs faszinierendes Fantasy-Abenteuer „BFG – Big Friendly Giant“ nach dem Bestseller von Roald Dahl, in dem ein gutmütiger Riese und das Waisenmädchen Sophie gemeinsam den Kampf gegen die bösartigen, menschenfressenden Riesen aufnehmen. Am Montag, dem 1. Juni, stellt dann „Prinz Charming“ um 8.50 Uhr Märchen-Klischees vergnügt auf den Kopf, wenn er die große Liebe sucht, um seinen Fluch zu brechen. Im fantasievollen Animationsabenteuer „Strange Magic“ – nach einer Idee von George Lucas – sorgt um 10.05 Uhr ein Liebestrank im Feenreich für turbulentes Chaos und um 13.00 Uhr muss eine tapfere Ninja-Truppe in „The Lego Ninjago Movie“ ihr Inselparadies vor tyrannischen Schurken und Ungeheuern retten. Mit dabei ist Martial-Arts-Meister Jackie Chan, der in der Rahmenhandlung seinen Auftritt als Erzähler der packenden Legende von Ninjago hat. Und in „Paddington 2“ um 16.05 Uhr erlebt der entzückendste Bär der Welt – in der deutschsprachigen Fassung leiht ihm Elyas M’Barek seine Stimme – sein zweites Abenteuer, in dem er mit seiner britischen Gastfamilie eine turbulente Jagd auf Bösewicht Hugh Grant quer durch London eröffnet, um einen verborgenen Schatz zu finden.

Noch mehr spannende Filmabenteuer zum Wiedersehen stehen unter anderem mit „Der kleine Drache Kokosnuss – Feuerfeste Freunde“ (7.15 Uhr), „Mein Freund, der Delfin 2“ (8.30 Uhr), „E.T. – Der Außerirdische“ (10.00 Uhr) und „Pan“ (14.10 Uhr) am 31. Mai, sowie „TinkerBell und die Legende vom Nimmerbiest“ (7.45 Uhr), „Kubo – Der tapfere Samurai“ (11.30 Uhr) und „Ich – Einfach unverbesserlich 2“ (14.30 Uhr) am 1. Juni auf dem Programm von ORF 1.

