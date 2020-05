Casinos Austria Gruppe öffnet ab 29. Mai alle 12 Casinos und 17 WINWIN-Standorte in Österreich

Wien (OTS) - Entsprechend der 231. Verordnung des Gesundheitsministeriums und in Abstimmung mit den Behörden öffnet die Casinos Austria Gruppe mit 29. Mai alle zwölf Casinos in Österreich. Dies sind die Casinos in Baden, Bregenz, Graz, Innsbruck, Kitzbühel, Kleinwalsertal, Linz, Salzburg, Seefeld, Velden, Wien und Zell am See.

Unter dem Motto #dasGLÜCKistzurück freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Casinos, unsere Gäste wieder persönlich begrüßen zu dürfen und - im Rahmen eines eingeschränkten Betriebs - wieder Spiel, Spannung und Genuss anzubieten.

Es gelten dafür die in der Verordnung angeführten Voraussetzungen hinsichtlich Einhaltung eines Mindestabstandes an den Spieltischen und Automaten sowie alle damit zusammenhängenden Hygienemaßnahmen. Die Casino Restaurants unterliegen den Vorgaben lt. Gastgewerbe-Verordnung vom 13. Mai 2020 und sind ebenfalls ab 29. Mai 2020 wieder geöffnet.

Alle aktuellen Informationen dazu, wie z.B. Öffnungszeiten oder Reservierungsmöglichkeiten finden Sie auf der Website www.casinos.at.

Weiters sind ebenfalls ab 29. Mai 2020 insgesamt 17 der 20 WINWIN-Standorte in Österreich wieder geöffnet. Dies sind die WINWINs in Salzburg (Bischofshofen, Salzburg Stadt), Tirol (Kufstein, Landeck, Lienz, Schwaz, Innsbruck), Niederösterreich (Krems, Wiener Neustadt), Oberösterreich (Schärding, Steyr, Vöcklabruck, Wels), Wien (Monte Laa, 2x Wiener Prater) und Kärnten (Wolfsberg).

Auch hier gelten die oben angeführten Voraussetzungen lt. der 231. Verordnung des Gesundheitsministeriums. Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.winwin.at.

Rückfragen & Kontakt:

Casinos Austria AG und Österreichische Lotterien GmbH

Patrick Minar

Leiter Corporate Communications

+43/0/664 527 55 82

patrick.minar @ casinos.at

www.casinos.at; www.lotterien.at