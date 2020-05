Happy Birthday, Clint Eastwood! ORF 1 feiert den Jubilar mit vier seiner größten Meisterwerke

Oscar-Hit „Million Dollar Baby” und Sergio Leones „Dollar”-Trilogie ab 29. Mai

Wien (OTS) - Hollywood-Legende Clint Eastwood feiert am 31. Mai seinen 90. Geburtstag! Aus diesem Anlass zeigt ORF 1 vier seiner größten Meisterwerke: Den Auftakt macht am Freitag, dem 29. Mai 2020, um 23.55 Uhr der Oscar-Hit „Million Dollar Baby“. Für das bewegende Box-Drama, bei dem Eastwood sowohl die Regie als auch die Hauptrolle an der Seite von Hilary Swank übernahm, wurde er für die „Beste Regie“ und als Produzent für den besten Film mit dem Oscar ausgezeichnet. Außerdem erhielt Hilary Swank die begehrte Trophäe als „Beste Hauptdarstellerin“ und Morgan Freeman als „Bester Nebendarsteller”. Seinen internationalen Durchbruch feierte der Western- und Actionheld bereits in Sergio Leones Italowestern-Trilogie, die ab 30. Mai auf dem Programm von ORF 1 steht: „Für eine Handvoll Dollar“ (Samstag, 30. Mai, 0.35 Uhr), „Für ein paar Dollar mehr“ (Sonntag, 31. Mai, 0.10 Uhr) und „Zwei glorreiche Halunken“ (Samstag, 6. Juni, 0.25 Uhr).

„Million Dollar Baby“ (29. Mai, 23.55 Uhr, ORF 1)

Maggie (Hilary Swank) ist Anfang 30 und Kellnerin. Ihr großer Traum ist jedoch, einmal im Boxring Berühmtheit zu erlangen. So landet sie in der Trainingshalle des abgehalfterten Coachs Frankie Dunn (Clint Eastwood), der zunächst keinerlei Interesse an ihr zu haben scheint. Mit eisernem Willen und dank des Zuspruchs von Boxlegende “Scrap-Iron” Dupris (Morgen Freeman) rückt der Sprung in die Weltklasse des Boxsports für Maggie tatsächlich in greifbare Nähe. Erfolg und Ruhm gleichermaßen vor Augen, schlägt das Schicksal aber unerbittlich hart zu.

„Für eine Handvoll Dollar“ (30. Mai, 0.35 Uhr, ORF 1)

Das mexikanische San Miguel wird von zwei rivalisierenden Banden terrorisiert. Die Roccos haben Armeetrupps niedergemetzelt und deren Goldvorräte gestohlen. Daran wollen auch die Baxters kommen. Plötzlich kommt ein Fremder in die Stadt. Der Desperado Joe (Clint Eastwood) beginnt ein gefährliches Spiel: Es gelingt ihm, die beiden Banden gegeneinander auszuspielen und die attraktive Marisol (Marianne Koch), die von Ramon Rocca (Gian Maria Volonté) gefangen gehalten wird, zu befreien – und mit dem Gold zu entkommen.

„Für ein paar Dollar mehr“ (31. Mai, 0.10 Uhr, ORF 1)

Colonel Mortimer (Lee Van Cleef) und Monco (Clint Eastwood) sind hinter dem mexikanischen Banditen Indio (Gian Maria Volonté) her. Weil den rivalisierenden Kopfgeldjägern eine besonders hohe Prämie winkt, haben sie sich zusammengetan. Monco befreit einen Kumpanen Indios aus dem Gefängnis und gewinnt so sein Vertrauen. Er erfährt, dass die Bank von El Paso überfallen werden soll. Mortimer und Monco können dies nicht verhindern, bleiben den Banditen aber auf den Fersen. Schließlich kommt es zum letzten Showdown.

„Zwei glorreiche Halunken“ (6. Juni, 0.25 Uhr, ORF 1)

Der zum Tode verurteilte Bandit Tuco (Eli Wallach) und sein Partner Joe (Clint Eastwood) beschaffen sich auf ebenso gefährliche wie dreiste Art ihr Geld. Joe liefert seinen Komplizen dem nächstbesten Sheriff aus und kassiert die auf ihn ausgesetzte Summe. Im allerletzten Moment rettet er dann den Partner vor der Hinrichtung. Eine abenteuerliche Suche nach einem Goldschatz stellt die riskante Freundschaft auf die Probe, zumal der skrupellose Kopfgeldjäger Sentenza (Lee Van Cleef) Tucos Spur aufgenommen hat.

