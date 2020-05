„Am Schauplatz“ über „Hallstatt ohne Chinesen – Wie die Corona-Pandemie den Tourismus verändert“

Am 28. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Julia Kovarik und Beate Haselmayer haben sich im Salzkammergut umgehört und zeigen für ihre „Am Schauplatz“-Reportage am Donnerstag, dem 28. Mai 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 wie die Corona-Pandemie den österreichischen Tourismus verändert.

Noch vor wenigen Monaten war der kleine Ort Hallstatt als Zentrum des Massentourismus in allen Schlagzeilen. Die Gemeinde wurde von Hunderttausenden chinesischen Besuchern überrannt. Heute ist alles anders. Die Stimmung im Ort ist gespalten. Die einen freuen sich über die zurückgekehrte Ruhe, die anderen fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz. Jetzt wird diskutiert, ob man die Krise auch als Chance nutzen kann und auch in Hallstatt künftig auf mehr Qualität im Tourismus gesetzt wird. Das hat man ein paar Kilometer weiter in Bad Aussee und Altaussee schon vor Jahren gemacht. Dort sind Touristinnen und Touristen nie in Massen aufgetreten. Jetzt sieht sich die Gemeinde in ihrem Weg bestärkt. Doch auch hier ist nicht klar, ob die Gäste aus Österreich und Deutschland genauso zahlreich kommen werden, wie in den vergangenen Jahren. Und manch einer in der Region möchte, dass die Einheimischen ganz unter sich bleiben und auch keine Zweitwohnbesitzer/innen mehr die Ruhe im Tal stören.

