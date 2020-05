Welt-MS-Tag: Apothekerkammer Oberösterreich startet Schwerpunktthema Multiple Sklerose

Veitschegger und Aichberger wollen mit Initiative noch mehr Beratungsqualität erwirken

Linz (OTS) - Einmal mehr zeigt die Apothekerkammer Oberösterreich mit der neuen Multiple Sklerose (MS)-Initiative ihr großes Engagement für eine optimale Versorgung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. „Apotheken sind für MS-Patientinnen und –Patienten sowie deren Angehörige wichtige Ansprechstellen. Es ist ein Gebot der Stunde, die Kompetenz der Apothekerinnen und Apotheker besser zu nützen“, bekräftigen der Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich Mag.pharm. Thomas W. Veitschegger und Vizepräsidentin Mag.pharm. Monika Aichberger.

In Österreich leben mehr als 13.500 Menschen mit der noch unheilbaren chronischen Erkrankung Multiple Sklerose, allein in Oberösterreich sind rund 2.300 Personen betroffen. „Der Krankheitsverlauf ist sehr unterschiedlich und komplex, Spezialwissen darüber ist für eine bestmögliche Beratung unerlässlich. Wir wollen mit dieser Initiative noch mehr Qualität in die Beratung bringen“, unterstreicht Vizepräsidentin Aichberger.

Um dies zu erzielen, ist nach Ansicht von Präsident Veitschegger eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Früherkennung, raschen Diagnose und Therapieentscheidung, sowie beim Management von Neben- bzw. Wechselwirkungen für Menschen mit Multipler Sklerose sinnvoll. „MS-Patientinnen und –Patienten müssen in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden. Mit unserer neuen MS-Initiative wollen wir ein Informations- und Beratungsnetzwerk aufbauen, welches die Versorgung und Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose im extramuralen Bereich verstärkt“, so Veitschegger.

Oberösterreichs Apothekerkammer Präsident Veitschegger und Vizepräsidentin Aichberger sind davon überzeugt, „dass Menschen mit Multipler Sklerose von der Einbindung der Apotheken in die MS-Versorgung profitieren, denn ein gutes Zusammenspiel von ApothekerInnen und ÄrztInnen ist die Basis, um Patientinnen und Patienten bestmöglich zu unterstützen“.

