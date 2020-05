Budget – Hammerschmid: Forschungsförderung wirkt – Kritik an Stagnation im Budget

Braucht Forschungsfinanzierungsgesetz mit Wachstumspfad

Wien (OTS/SK) - Wie wichtig Forschungsförderung ist, machte SPÖ-Forschungssprecherin Sonja Hammerschmid in der Budgetdebatte am Mittwoch im Nationalrat deutlich. Das zeige die Corona-Pandemie besonders: Drei österreichische Unternehmen – Apeiron Biologics von Josef Penninger, Themis und Apeptico – leiten aktuell internationale Forschungsprojekte zur Wirkstoff- bzw. Impfstoffentwicklung gegen Covid. Alle drei Unternehmen wurden initial durch das Seedfinancing Programm im Rahmen der aws unterstützt und gefördert. Hammerschmid:

„Über die Forschungsfinanzierung wappnen wir unsere Gesellschaft für die Herausforderungen der Zukunft, ob in der Medizin, beim Thema Klimawandel und in Green Technologies oder bei Artificial Intelligence.“ Notwendig sei ein Ausbau der Forschungsförderung in allen Teilbereichen - Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Entwicklung. ****

„Wenn wir eine Stagnation im Budget in der Forschungsförderung haben, dann kommt der Innovationsmotor schnell ins Stottern und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes“, warnt Hammerschmid und appellierte an Ministerin Gewessler: „Kämpfen Sie für ein Forschungsfinanzierungsgesetz mit einem Wachstumspfad!“

Massive Kritik übt Hammerschmid an den Budgetansätzen für die Förderung innovativer Start-ups und Unternehmensgründungen. Diese werden zwar im Regierungsprogramm betont, im Budget müsse man in diesem Bereich aber von einem „Totalversagen“ sprechen, so Hammerschmid. „Die Zusatztöpfe für das Preseed bzw. Seedfinancing aus der Regierung Kern sind verschwunden – das Budget fällt zurück auf ein Rumpfbudget, die Risikokapitalprämie für Investoren ist verschwunden, die Förderung der Lohnnebenkosten marginalisiert und von einem Forschungsfinanzierungsgesetz und dem dafür notwendigen Wachstumspfad fehlt jede Spur“, kritisiert Hammerschmid.

Und sie bekräftigt ihre Forderung: „Wenn Sie es ernst meinen mit Innovationen, mit einer aktiven Start-up- und Gründungsszene, dann braucht es ein Forschungsfinanzierungsgesetz mit einem Wachstumspfad, der über der Inflation liegt und das angewandte Forschung als auch die Stärkung der Grundlagenforschung im Fokus hat. Ohne Seedfinancing würde es Unternehmen wie beispielsweise Apeiron, Themis und Apeptico nicht geben.“ (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at