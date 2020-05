Klima-Offensive in der Inneren Stadt

Wir NEOS freuen uns, dass wir Projekte gemeinsam mit den Bürger*innen und Unternehmer*innen umsetzen können. So will sich z.B. der Verein Börseviertel an der Bepflanzung der Baumscheiben in der Wipplingerstraße finanziell beteiligen und die geplanten Beete auch gemeinschaftlich betreuen. Am Bauernmarkt verwandeln wir die unscheinbare Ecke bei der Landskrongasse in eine kleine grüne Oase und schaffen zusätzlich mehr Patz für Fußgänger. Nicht nur erlebt die Bevölkerung unmittelbar den Nutzen der Maßnahmen; durch die direkte Beteiligung soll außerdem das Bewusstsein für Klimaschutz gesteigert werden. Auch die Verwendung von Außenheizungen und Klimaanlagen soll bewusster erfolgen.

NEOS-Bezirksrätin Liz Tanzer

