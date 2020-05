Verkehrsbudget - Stöger: Wo ist die Nahverkehrsmilliarde ?

Wien (OTS/SK) - „Es geht darum, den Verkehr umweltfreundlicher zu machen. Das heißt, Investitionen in den öffentlichen Verkehr massiv zu stärken. Das heißt, den Verkehr von Gütern von der Straße auf die Schiene zu bringen, dies gilt auch für den Personenverkehr“, so SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger am Mittwoch in seiner Rede zum Verkehrsbudget im Nationalrat. Gerade das Verkehrsbudget wäre geeignet, nach der Corona-Krise zu einem Konjunkturaufschwung beizutragen – hier bleiben laut Stöger wichtige Fragen unbeantwortet:

„Wo ist in diesem Budget die Nahverkehrsmilliarde abgebildet? Denn die Ansage war ja, dass die Taktung bei öffentlichen Bussen erhöht wird.“ ****

Auch im Bereich des Bahnausbaus sind laut Stöger noch wesentliche Fragen offen. "Wann kommt ein Vorbelastungsgesetz, mit dem sichergestellt wird, dass ein ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2020 bis 2025 erarbeitet wird?", so Stöger, der von den Regierungsparteien einfordert, ihre Ansagen zum Thema Verkehr auch im Budget abzubilden. Neben der fehlenden Ambition bei der weiteren Elektrifizierung der Bahn, fehle laut Stöger in diesem Budget zudem die Sicherung der Arbeitsplätze in der Luftfahrt. (Schluss) ls

