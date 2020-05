Aviso: f.eh live im Talk: "Corona und das Mikrobiom"

Dr. Marlies Gruber (f.eh) diskutiert mit Experten der Medizinischen Universität Graz Auswirkungen der Corona-Krise auf das Mikrobiom.

Wien (OTS) - Das forum. ernährung heute (f.eh) hat die Veranstaltungsreihe "f.eh live im Talk" geschaffen, um mit namhaften Experten gesellschaftliche Veränderungen und Folgen der Corona-Krise auf Ernährung, Gesundheit und Lebensstil zu diskutieren. Am 28. Mai 2020 ab 16 Uhr sind dabei die Auswirkungen von sozialer Isolation sowie Veränderungen bei Essen und Bewegung auf das Mikrobiom im Fokus.

Dr. Marlies Gruber, Geschäftsführerin des f.eh, spricht mit den Experten der Medizinischen Universität Graz,

Univ.-Prof. Dr. Peter Holzer vom Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und

Priv.-Doz. DDr. Sabrina Mörkl von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin.

Um am Livestream teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung per Mail an Elisabeth Sperr (es @ forum-ernaehrung.at) erforderlich. Die Teilnahme am Webinar ist jedoch kostenfrei.

Die Webinare stehen im Anschluss auf der Seite forum-ernaehrung.at/live-im-talk zur Nachschau.

Datum: 28.05.2020, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: Livestream

Wien, Österreich

