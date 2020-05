FPÖ – Brückl: Wünsche allen Maturanten viel Erfolg bei den Reifeprüfungen

Auch den Lehrern gilt ein großes Dankeschön für ihren Einsatz in Krisenzeiten

Wien (OTS) - „Seit Montag laufen nun die Maturaprüfungen auf Hochtouren, deshalb wünsche ich den Maturantinnen und Maturanten alles Gute und viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen. Meine Hochachtung und Anerkennung gilt auch den Lehrern, welche die Schüler trotz des Chaos und der Unsicherheiten während der letzten Wochen optimal auf die Prüfungen vorbereitet haben. Auch wenn die diesjährige Matura nur in abgespeckter Version durchgeführt wird und lange keine Klarheit über die Modalitäten geherrscht hat, hoffe ich inständig, dass die Absolventen keine Nachteile aus der ‚Corona-Matura‘ haben“, erklärte Brückl. „Immerhin haben sie auch in den Schuljahren zuvor unter Beweis gestellt, dass sie den Stoff beherrschen.“

„Unsere Prämisse war immer, dass kein Schüler ein Jahr verlieren darf. Wenngleich das ÖVP-Bildungsministerium Schüler, Eltern und Lehrer lange zappeln ließ, bin ich nun froh, dass in dieser Angelegenheit Klarheit herrscht“, so der freiheitliche Bildungssprecher. Schade sei es laut Brückl, dass man den freiheitlichen Vorschlag über mehr Schulautonomie und die diesjährige Durchführung der „Matura alt“, die eine vollständige Reifeprüfung garantiert hätte, negiert habe. „Dennoch wünsche ich allen Maturanten viel Glück in diesen Tagen und auf ihrem weiteren Lebensweg.“

