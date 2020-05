LR Eichtinger zum „Tag der Umwelt“ am 5. Juni

„Über 16.800 ,Natur im Garten‘-Plaketten in Niederösterreich stehen für gelebten Umweltschutz im Eigenheim“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 5. Juni wird weltweit der Umwelt eine Stimme gegeben. Am „Tag der Umwelt“ wird auf einen nachhaltigen und schonenden Umgang mit unserer Umwelt hingewiesen. Die „Natur im Garten“-Plakette steht für die Förderung gesunder Böden und der Artenvielfalt sowie für einen schonenden Umgang mit der Ressource Wasser. Landesrat Martin Eichtinger dazu: „Wer seinen Garten ökologisch pflegt, der schont Boden und Wasser und fördert die Artenvielfalt. Über 16.800 ,Natur im Garten‘-Plaketten in Niederösterreich stehen für gelebten Umweltschutz im Eigenheim. Sichern Sie sich jetzt Ihr Zeichen für Ihren Beitrag zum Umweltschutz!“

„Umweltschutz bedeutet, Verantwortung im eigenen Wirkungsbereich zu übernehmen. Die ökologische Gestaltung und Pflege hilft der Natur und uns Menschen. Die ,Natur im Garten‘-Plakette ist das sichtbare Zeichen für eine nachhaltige Gartenbewirtschaftung“, so Landesrat Eichtinger, der weiters betont: „Aber nicht nur Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner übernehmen Verantwortung. Auch Gemeinden, Krankenhäuser, der geförderte Wohnbau oder Tourismuseinrichtungen zeigen mit der ,Natur im Garten‘-Plakette, dass ökologische Gärten und Grünräume gelebter Umweltschutz sind.“ So wurden das Landesklinikum in Baden, die Hesser Kaserne in St. Pölten oder ein Wohnbauprojekt der Gedesag in Krems von „Natur im Garten“ zertifiziert.

Im vergangenen Jahr zeigten internationale Studien einen drastischen Rückgang der Insektenvielfalt auf. Im Großteil unserer intensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft finden immer weniger Pflanzen- und Tiergemeinschaften Raum zum Leben. Grünbereiche in Siedlungsräumen werden daher zu überlebensnotwendigen Rückzugsorten. „Die Gefährdung der Bestäuber hat enorme Konsequenzen für uns Menschen, denn mehr als ein Drittel der globalen Nahrungsmittelproduktion wäre ohne Bestäubung nicht möglich. Zudem bilden Insekten die Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tierarten wie Vögel, Fledermäuse oder auch den Igel“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“. Und weiter: „Insektenfreundliches Gärtnern mit ‚Natur im Garten‘ und vor allem ohne chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie ohne Torf ist rundum gelebter Artenschutz.“

Wer für seinen Garten die Voraussetzungen zum Erhalt einer Plakette erfüllt sieht, der kann sich beim „Natur im Garten“-Telefon unter 02742/74 333 für eine Plakette bewerben. Die Auszeichnung wird im Rahmen einer Gartenbesichtigung gemeinsam mit einer Urkunde verliehen. Es wird ein Unkostenbeitrag von 30 Euro verrechnet.

Finden sich zu einem Termin mindestens fünf Plakettenbewerberinnen und Plakettenbewerber in einer Gemeinde zusammen, erhalten diese die Besichtigung samt Auszeichnung zu einem Unkostenbeitrag von 10 Euro.

Die „Natur im Garten“-Kernkriterien müssen zur Gänze erfüllt sein, da sich eine Nichteinhaltung maßgeblich schädigend auf unsere Umwelt auswirken würde: Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel und Verzicht auf Torf. Ergänzend sollte der Garten über eine Auswahl folgender Naturgartenelemente verfügen: Wildsträucher, Wiese, Wildes Eck, Laubbäume, Trockenstandorte, Feuchtlebensraum, Wild-/Blumen und blühende Stauden. Und im Bereich Bewirtschaftung und Nutzgarten sollte ein Teil folgender Aspekte berücksichtigt sein: Kompostplatz, Nützlingsunterkünfte, Regenwassernutzung, umweltfreundliche Materialwahl, Mulchen, Gemüse- und Kräutergarten, Obstgarten und Beerensträucher, Mischkultur, Fruchtfolge, Gründüngung.

Detaillierte Information zu Ihrer „Natur im Garten“ Plakette finden Sie unter:

https://www.naturimgarten.at/unser-angebot/gartenfans-und-hobbyg%C3%A

4rtnerinnen/natur-im-garten-plakette.html

Nähere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at, Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Mobil 0676/84 87 90 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at

