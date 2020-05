AVISO: Mediengespräch und Foto-/Videotermin am Fr., 29.5., 10:00, mit Ludwig, Hanke und Kettner zum ReStart des Tourismus beim Riesenrad

MEDIENGESPRÄCH: Tourismus in Wien – Status Quo und Reaktivierungsmaßnahmen; FOTO- und VIDEOTERMIN: Live-Wiedereröffnung des Wiener Riesenrads

Wien (OTS/RK) - Anlässlich des ReStarts des Tourismus lädt der WienTourismus zu Mediengespräch und anschließendem Foto- und Videotermin in den Prater.

Mit:

MICHAEL LUDWIG, Bürgermeister von Wien

PETER HANKE, Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales

NORBERT KETTNER, Direktor WienTourismus

am FREITAG, 29. MAI 2020,

um 10.00 UHR

im Waggon 31, Riesenradplatz 2, 1020 Wien

Am Freitag, den 29.5., dürfen Hotels und Freizeitbetriebe wieder für alle Gäste öffnen, auch die Schaustellerbetriebe im Prater nehmen wieder ihren Betrieb auf. Im Rahmen eines Mediengesprächs im Waggon 31 berichten Bürgermeister Michael Ludwig, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Tourismusdirektor Norbert Kettner über den aktuellen Stand des Tourismus in Wien, Prognosen für 2020 sowie die Reaktivierungsmaßnahmen des WienTourismus.



Das Riesenrad – Sinnbild für Wien und den Tourismus – hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ohne Unterbrechung gedreht und musste aufgrund von Corona Mitte März erstmals seit über 70 Jahren ausgeschaltet werden. Nun ist es soweit: Der Prater kann wiedereröffnet und das Riesenrad wieder in Bewegung gesetzt werden. Bürgermeister, Wirtschaftsstadtrat und Tourismusdirektor laden gemeinsam mit Riesenrad-Eigentümerin Nora Lamac MedienvertreterInnen aus dem In- und Ausland dazu ein, diesen historischen Moment per Foto und Video festzuhalten.



Die Pressekonferenz wird unter https://twitter.com/WienInfoB2B live übertragen.



Wir danken im Voraus für Ihr Interesse und bitten um verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 28. Mai, bei Bettina Zimmel unter presse-info@wien.info bzw. 01/211 14-117.



Aufgrund der aktuellen Situation ist pro Medium eine Journalistin bzw. ein Journalist zugelassen. Bitte beachten Sie auch im Freien die 1-Meter-Abstandsregel und denken Sie an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS), wo erforderlich. Der Zutritt zu den Räumlichkeiten der Pressekonferenz ist nur mit Presseausweis möglich.

