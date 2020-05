Gebäudebegrünung als Krisenbewältigung

Mit Dach- und Fassadenbegrünung gegen Klimakrise, Pandemien und Arbeitslosigkeit

Um die verfügbaren Potenziale und die Dynamik des EU Green Deals in Österreich als Konjunkturmotor und für nachhaltige, grüne Stadtentwicklung zu nutzen, bedarf es einer koordinierten, branchenübergreifenden Herangehensweise zur Modernisierung des Gebäudebestands, die Gebäudebegrünung integrieren muss! GRÜNSTATTGRAU Geschäftsführerinnen Susanne Formanek & Vera Enzi 1/2

Eine intensive Kooperation zwischen Energie-, Bau- und Begrünungsbranche ist notwendig, um Klimaschutz fair für alle zugänglich zu machen. GRÜNSTATTGRAU Geschäftsführerinnen Susanne Formanek & Vera Enzi 2/2

Wien (OTS) - Mehr Grünfläche in die Stadt! Begrünte Fassaden und Dächer kühlen im Sommer, senken Energiekosten, fördern die Artenvielfalt, verbessern Mikroklima, Luftqualität, Lebensqualität und stärken die Gesundheit. Zudem kann eine Forcierung von Gebäudebegrünung in Österreich bis zu 33.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Mit gezielten Maßnahmen könnten gesundheits-, wirtschafts-, energie- und umweltpolitische Ziele vereint werden und so zu einem dauerhaft wirksamen Konjunkturmotor führen.

Das ist das Ergebnis der Markt-Analyse des vom BMK geförderten Innovationslabors GRÜNSTATTGRAU. Im „Green Market Report Austria“ erfasst ein interdisziplinärer Expertenstab das vielversprechende Potenzial von Bauwerksbegrünung: Allein in Wien könnten 18 Millionen Quadratmeter Dachfläche mit geringem Aufwand begrünt werden und für mehr Grünraum, Wohlbefinden und Arbeitsplätze sorgen. Pro 8.000m2 Gründachfläche entstehen 10 neue Arbeitsplätze. Würde jedes zweite Gründach im Neubau bis 2030 begrünt ausgeführt, ergäbe das mehr als 33.000 neue Arbeitsplätze.

Maßnahmenpaket für lebenswerte Zukunft

Politisches Commitment, Impulse mittels Investitionen, sowie Weichenstellungen im Bauwesen sind nötig, um Bauwerksbegrünung für Wirtschaft und Umwelt gezielt zu nutzen. “ Um die verfügbaren Potenziale und die Dynamik des EU Green Deals in Österreich als Konjunkturmotor und für nachhaltige, grüne Stadtentwicklung zu nutzen, bedarf es einer koordinierten, branchenübergreifenden Herangehensweise zur Modernisierung des Gebäudebestands, die Gebäudebegrünung integrieren muss! ” betonen die beiden GRÜNSTATTGRAU Geschäftsführerinnen Susanne Formanek und Vera Enzi.

Den Herausforderungen entsprechend wurde ein Positionspapier zum Thema „Bauwerksbegrünung zur Konjunkturbelebung und ökologischen Transformation der österreichischen Wirtschaft in der Post-Corona Zeit“ entwickelt. Das Positionspapier zeigt praktische Umsetzungen und verweist auf die vielen positiven Effekte. Abgeleitet aus dem Green Market Report nennt das Strategiepapier 14 Maßnahmen und notwendige politische Ziele zur Steigerung flächendeckender Gebäudebegrünungen, u.a.:

Verpflichtung eines Grünflächenfaktors bei Neubau & Sanierung

2030: jedes zweite Flachdach im Neubau ein Gründach

Vorschreibung von Bauwerksbegrünung kombiniert mit Photovoltaik

Bauwerksbegrünung im Energieausweis



Verpflichtende Kennzahlen in den Bauordnungen



Städte und Politik sind gefordert Begrünungs-Lösungen zu forcieren. " Eine intensive Kooperation zwischen Energie-, Bau- und Begrünungsbranche ist notwendig, um Klimaschutz fair für alle zugänglich zu machen. " unterstreichen Susanne Formanek und Vera Enzi.

*Das Innovationslabor GRÜNSTATTGRAU wurde im Rahmen des BMK-Programms „Stadt der Zukunft“ initiiert, um Kooperationen und Synergien im Forschungsbereich „Grüne Stadt“ zu unterstützen und die Umsetzung von zukunftsweisenden Projekten voranzutreiben.



