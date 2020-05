Recommender Award: Zurich Connect für „Sehr gute Kundenorientierung“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Zurich Connect wird erneut mit dem Recommender Award ausgezeichnet. Der Direktvertrieb der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft erhielt das Prädikat „Sehr gute Kundenorientierung“ in der Kategorie der Direkt- und Spezialversicherungen.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich Österreich: „Wir freuen uns sehr über den Recommender Award. Zurich Connect ist seit 1996 Vorreiter bei innovativen Ideen, welche die analoge mit der digitalen Welt verbinden. Mit unserem Ziel, das beste Kundenerlebnis am Markt zu bieten, wollen wir einen spürbaren Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden schaffen.“

Zehnte Auszeichnung beim Recommender

Am Dienstagabend wurde der renommierte Recommender Award im Rahmen eines digitalen Events verliehen. Es ist bereits das zehnte Mal in Folge, dass die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft für ihre Kundenorientierung im Rahmen der Verleihung des Recommenders prämiert wurde. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Auszeichnungen für Produkte und Services erhalten. So auch heuer: Zuletzt erzielte es einen Doppelsieg für seine Motorradversicherungen und Rechtsschutzversicherungen bei Studien von ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien.

Über den Recommender

Der Recommender wurde 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen und misst seither jährlich die Weiterempfehlungsbereitschaft von Kundinnen und Kunden von österreichischen Banken, Bausparkassen und Versicherungen.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 55.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 215 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen. Rund 1.300 Mitarbeitende setzen sich tagtäglich für das Wohl von 725.000 Kundinnen und Kunden ein. Als vielfach ausgezeichnetes Unternehmen bietet Zurich Österreich Produkte und Services im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung an. In den Unternehmenswerten sind Diversität, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit fest verankert. Zurich Österreich führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

