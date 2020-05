NEOS und vier weitere liberale Parteien in Europa formulieren „Allianz der Zuversicht“ als Antwort auf die „Geizigen Vier“

Gemeinsame Erklärung aus Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Österreich stellt Chancen der Krise und Neustart in den Fokus. Meinl-Reisinger: „Jetzt Europa besser machen“.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Regierungspartei D66 aus den Niederlanden, den beiden schwedischen liberalen Parteien Centerpartiet und Liberalerna aus Schweden sowie der Radikale Venstre aus Dänemark setzen NEOS mit einer Erklärung unter dem Motto „Wir sind Europa“ ein Zeichen für einen gemeinsamen europäischen Neustart aus der Corona-Krise.

Nachdem die Parteien allesamt aus jenen Ländern kommen, deren Regierungschefs sich seit längerem gegen ein besser dotiertes EU-Budget und aktuell gegen den Merkel-Macron Plan für Finanzhilfen in der EU stellen, versteht sich die Initiative auch als „Allianz der Zuversicht“ und Gegenmodell zu den „Geizigen Vier“ mit ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz an der Spitze.

„Europa steht wieder einmal vor einem Scheideweg. Entweder Europa zeigt, dass es in der Krise liefert, oder wir werden als Österreich alleine scheitern. Die Haltung „Mein Land zuerst“ der vier Regierungschefs ist nicht europäisch und die kurzsichtigste Strategie, die man gerade fahren kann“, so NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, die unter anderem auf die Bedeutung etwa Italiens für Österreichs Exportindustrie hinweist.

Schwerpunkte: Bildung, Wirtschaft und Arbeit, Rechtsstaat und Klimawandel

Die derzeitige Krise müsse in Europa als Chance genutzt werden, gemeinsam an Lösungen für die Zukunft zu arbeiten. „Wir wollen nicht einfach wieder zurück in ein Europa der nationalen Lösungen; ein Europa, in dem jedes vierte Kind zurückgelassen wird und keinen Zugang zur besten Bildung hat, oder ein Europa, das nicht entschlossen gegen die Klimakrise vorgeht. Jetzt haben wir die Chance, Österreich und Europa besser zu machen. Das geht aber nicht mit einer Politik der Angst, sondern mit einer Politik der Zuversicht.“

Einen besonderen Fokus legen die fünf liberalen Parteien neben der Wiederbelebung von Arbeit und Wirtschaft und den Schutz des Rechtsstaates auf den Kampf gegen den Klimawandel. „Wir wissen, wie man den Klimawandel bekämpft und wir kennen die Konsequenzen, wenn wir nichts tun. Warum handeln wir also nicht? Momentan haben wir noch die Chance. Doch wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel verhindern kann. Warum nutzen wir nicht die Corona-Krise als Chance, um ein noch besseres Europa zu schaffen?“ so Meinl-Reisinger.

Die gesamte Erklärung ist unter https://www.neos.eu/wir-sind-europa zu finden und wird am Mittwoch zeitgleich auch in mehreren Tageszeitungen in Europa veröffentlicht werden.

