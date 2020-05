SPÖ Währing: Hurra, aus ehemaligen Spitälern werden Bildungseinrichtungen!

Zum Verkauf der Semmelweis-Klinik und des Orthopädischen Krankenhauses

Wien (OTS/SPW) - „Der Verkauf der ehemaligen Währinger Spitäler Semmelweis-Klinik und Orthopädisches Krankenhaus an die Bundesimmobiliengesellschaft stellt sicher, dass eine Nutzung im öffentlichen Interesse erfolgen wird“, freut sich der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Währing Andreas Höferl.

Mit zwei Anträgen in der Währinger Bezirksvertretung in den Jahren 2017 und 2019, die einstimmig beschlossen wurden, hatte die SPÖ Währing eine Nutzung im öffentlichen Interesse gefordert. „Die Bundesimmobiliengesellschaft hat ihren Tätigkeitsschwerpunkt bei öffentlichen Bildungsbauten wie Schulen und Universitäten. Dieser Zweck wird nun durch den Kaufvertrag zwischen Stadt Wien und Bundesimmobiliengesellschaft sichergestellt. Es soll ein neuer Uni- und Schulstandort errichtet werden. Sichergestellt wird ebenso eine Durchwegung des ehemaligen Semmelweis-Areals, das für die Gersthofer Bevölkerung ein wichtiges Naherholungsgebiet ist. Ich freue mich sehr, dass das gelungen ist“, so Höferl.

