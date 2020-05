Gemeindealpe Mitterbach und die Schneeberg Sesselbahn starten am 29. Mai in die Sommersaison 2020

LR Schleritzko: Bieten Bergerlebnis für die ganze Familie

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 29. Mai starten die Gemeindealpe Mitterbach und die Schneeberg Sesselbahn in Puchis Welt in die Sommersaison 2020. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Gäste wieder mit den Angeboten unserer blau-gelben Bergbahnen begeistern können. Die Gemeindealpe Mitterbach und die Schneeberg Sesselbahn bieten Bergerlebnis für die ganze Familie – entspannte Spaziergänge, ausgedehnte Wanderungen, actionreiche Mountaincartabfahrten und Spielstationen in der freien Natur“, informiert Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Entsprechend den Vorgaben der Bundesregierung sind für die Nutzung der blau-gelben Bergbahnen die gängigen Coronavirus-Schutzmaßnahmen einzuhalten. „Der Bergsommer in Niederösterreich ruft und mit unseren Sesselbahnen und der Mountaincartstrecke bieten wir ideale Bedingungen für sichere und erlebnisreiche Ausflüge in die Natur“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek. Die Mitnahme eines eigenen Mund-Nasen-Schutzes, des eigenen Fahrradhelms für Mountaincartfahrten von der Gemeindealpe Mitterbach sowie bargeldlose Bezahlung wird empfohlen!

Das Sommerprogramm der Gemeindealpe Mitterbach erwartet Jung und Alt mit der 4,6 Kilometer langen Mountaincartstrecke ab der Mittelstation, gut markierten Wanderwegen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, dem kinderwagentauglichen Panoramarundweg rund um den Gipfel, bester Kulinarik im Bergrestaurant Terzerhaus und entspannenden Panorama-Relaxliegen im Gipfelbereich auf 1.626 Meter Seehöhe. Neu in der Sommersaison ist die Selbstbedienungsstation beim Wirtshaus zum Bäreneck: Angeboten werden Erfrischungen und Snacks.

Die Schneeberg Sesselbahn erwartet die Gäste in Puchis Welt, dem bunten Familien- und Freizeitparadies in Puchberg-Losenheim. Bequem geht es von 870 auf 1.210 Meter Seehöhe auf den Fadensattel. Hier ist der ideale Startpunkt für herrliche Schneeberg-Wanderungen. Zwei gemütliche Hütten nahe der Bergstation laden zur genussvollen Rast ein. Ins Naturabenteuer Wunderalm starten kleine Entdecker*innen direkt bei der Talstation der Sesselbahn. Die weiteren Spielestationen sind entspannt mit der Schneeberg Sesselbahn zu erreichen.

Weitere Informationen zur Gemeindealpe Mitterbach und zur Schneeberg Sesselbahn gibt es unter www.gemeindealpe.at sowie www.puchis-welt.at und im Infocenter (täglich von 8 bis 17 Uhr) unter 02742/360 990-1000.

