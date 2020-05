KSV1870: Karl-Heinz Götze wird neuer Insolvenzleiter

Der Kreditschutzverband von 1870 holt sich mit dem international erfahrenen Manager einen Finanz- und Sanierungs-Experten an Bord.

Wien (OTS) - Der Bereich Insolvenz des KSV1870 erhält mit MMag. Karl-Heinz Götze, MBA, per 01.06.2020 eine neue Leitung. Seit 150 Jahren gehört die Unterstützung der Gläubiger bei Insolvenzen zur DNA des Kreditschutzverbandes von 1870. Dr. Hans-Georg Kantner hat in den vergangenen rund 25 Jahren den Bereich mit viel Herzblut, Kreativität und Engagement geleitet, gestaltet und damit auch den Weg für die nächste Generation geebnet.

Mit Juni übergibt Dr. Hans-Georg Kantner die Leitung des Insolvenzbereiches im KSV1870 an die nächste Generation und führt seinen Nachfolger in den Monaten bis Herbst 2020 in die Geschäfte ein. „Dr. Kantner hat dem Kreditschutzverband von 1870 ein Vierteljahrhundert außerordentlichen Dienst geleistet und darüber hinaus das gesamte Insolvenzwesen in Österreich maßgeblich geprägt. Für seinen immer beharrlichen Einsatz für ein faires Insolvenzverfahren im Sinne aller Beteiligten sprechen wir ihm im Namen unzähliger Wegbegleiter einen großen Dank aus. Die gesamte KSV1870 Familie wünscht ihm alles Gute für die Zukunft“, so die Geschäftsführer des KSV1870, Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA und Mag. Hannes Frech, zur anstehenden Personalveränderung.

Neubesetzung der Insolvenzleitung

Mit 1. Juni 2020 übernimmt MMag. Karl-Heinz Götze, MBA, die Position des Insolvenzleiters innerhalb des Gläubigerschutzverbandes. „Wir können uns sehr glücklich schätzen, mit Karl-Heinz Götze einen ausgewiesenen Manager für die so wichtige Position der Insolvenzleitung gewonnen zu haben. Er bringt die notwendige Erfahrung mit, um die Insolvenzabteilung des KSV1870 in eine durch Innovation und Digitalisierung geprägte Zukunft zu führen“, so Vybiral.

Zukunft des Insolvenzbereichs im KSV1870



Götze zeichnet zukünftig für die Leitung des Insolvenzbereiches und die Führung von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen sieben Standorten des KSV1870 in ganz Österreich verantwortlich. Darunter sind auch die Insolvenzreferentinnen und -referenten, die weiterhin für die ihnen zugeteilten Insolvenzfälle den Medien persönlich für Rückfragen zur Verfügung stehen. Durch seine breite Erfahrung in der operativen Führung – in den Bereichen Finanzen, Sanierung, M&A-Beratung, Unternehmensberatung sowie Vertrieb und Marketing – bringt Götze einen umfassenden Blick auf das gesamte Insolvenzwesen mit. Es begleitet ihn darüber hinaus bereits seinen gesamten beruflichen Weg – hier ist auch sein gesammeltes Wissen um den Blick der Banken auf das Thema Insolvenz zu erwähnen.

Zur Person



Karl-Heinz Götze wurde1968 in Dornbirn geboren. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz und am Juridicum in Wien. Er absolvierte ebenso ein MBA-Studium in den USA. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Unternehmensberatung bei Deloitte und im Corporate Finance Bereich. Das Thema Insolvenz begleitet ihn stetig in all seinen beruflichen Stationen. Aufgrund diverser früherer Tätigkeiten als „Sanierer“ und „Restrukturierer“ kennt er besonders die Praxis des Insolvenzwesens sehr gut. Er ist Experte in der operativen Geschäftsführung in den Bereichen Finanzen, Sanierung, M&A-Beratung und Unternehmensberatung. Sein unternehmerisches Denken, sein Verständnis für ein zeitgemäßes Change Management und seine ausgeprägte Führungskompetenz runden seine Fähigkeiten ab.

