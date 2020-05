Helvetia hat »Bestes Schadensmanagement«

Helvetia sichert sich beim FMVÖ-Recommender-Award den erstmals verliehenen Preis für ausgezeichnete Schadensabwicklung und das Siegel »hervorragende Kundenorientierung«.

»Der Wert einer Versicherung zeigt sich letztlich im Schadenfall. Bis dahin ist es ein abstraktes Leistungsversprechen, dass es einzulösen gilt« Thomas Neusiedler, CEO Helvetia Österreich 1/2

»Unsere Versicherungsnehmer und Vertriebspartner verlassen sich darauf, schnell, kompetent und unkompliziert Hilfe zu erhalten. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, eine Empfehlung wie diese wird nicht leichtfertig ausgesprochen – das ganze Helvetia-Team hat sich dieses Ergebnis über Jahre erarbeitet« Kaspar Hartmann, Vorstand Schaden-Unfall 2/2

Wien (OTS) - »Der Wert einer Versicherung zeigt sich letztlich im Schadenfall. Bis dahin ist es ein abstraktes Leistungsversprechen, dass es einzulösen gilt« , berichtet Helvetia-CEO Thomas Neusiedler bei der erstmals digital über leadersnetTV übertragenen Galapreisverleihung des Finanz-Marketing Verbands (FMVÖ). »Ausgezeichnetes Schadensmanagement basiert neben fachlicher Expertise vor allem auf rascher Reaktion und Empathie für die Anliegen der Kunden. Es ist dann erreicht, wenn jeder Kunde und jede Kundin das bekommt, was ihm oder ihr zusteht und auch nachvollziehen kann warum«, ist sich Thomas Neusiedler sicher. Helvetia erhielt beim Schadensmanagement von ihren Kundinnen und Kunden Bestnoten und konnte sich den ersten Platz in der Kategorie holen.

Auch im österreichweiten Vergleich schneidet Helvetia sehr gut ab und konnte in der Kategorie »Versicherung bundesweit« den zweiten Rang erzielen. Dafür wurde die Versicherung mit dem Gütesiegel »hervorragende Kundenorientierung« ausgezeichnet.

Bester Service auch in Krisenzeiten

»Unsere Versicherungsnehmer und Vertriebspartner verlassen sich darauf, schnell, kompetent und unkompliziert Hilfe zu erhalten. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, eine Empfehlung wie diese wird nicht leichtfertig ausgesprochen – das ganze Helvetia-Team hat sich dieses Ergebnis über Jahre erarbeitet« , zeigt sich Kaspar Hartmann, Vorstand Schaden-Unfall, erfreut über die ausgezeichnete Kundenbewertung.

Helvetia setzen seit Jahren auf Digitalisierung und Agilität in der Schadenabwicklung. Somit konnte die Versicherung rasch und ohne Qualitätsverlust die Kundenbetreuung aus dem Homeoffice gewährleisten und auch das Schadenservice während der Corona-Pandemie in gewohnter Weise durchführen. Im Kleinschadenbereich erledigt Helvetia 80 Prozent innerhalb eines Tages. Dieses Niveau wurde auch in Zeiten von Corona gehalten.

FMVÖ-RECOMMENDER 2020

Der FMVÖ-Recommender-Award wird an jene Banken und Versicherungen vergeben, die am häufigsten weiterempfohlen werden und damit die zufriedensten Kunden aufweisen. Für diese Studie werden von Jänner bis April 8.000 Kundinnen und Kunden befragt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie das Unternehmen/Produkt einem/r Freund/in oder Kollegen/in weiterempfehlen. Helvetia konnte sich die begehrte Auszeichnung für herausragende Kundenorientierung für den Sonderpreis »bestes Schadensmanagement« sichern.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.at.

Rückfragen & Kontakt:

Helvetia Versicherungen AG

Michaela Angerer und Bianca Herzog-Planko

+43 (0)50 222-1239

presse @ helvetia.at

https://www.helvetia.at