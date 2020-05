REMINDER virtuelles Pressegespräch: Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen - Wie geht es den Betroffenen wirklich?

Präsentation der größten bisher in Österreich umgesetzten Patientenbefragung unter 1.137 Betroffenen von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Wien (OTS) - Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen sind ein Tabuthema. Selten wird über sie gesprochen, dennoch betreffen sie in Österreich eine Personenanzahl in der Größenordnung von St. Pölten, vielleicht sogar mehr. Die Diagnose wird meist schon in jungen Jahren gestellt, eine Heilung gibt es nicht.

Wie es CED-Betroffenen wirklich geht, wurde in der größten bisher in Österreich umgesetzten Patientenbefragung unter mehr als 1.100 Betroffenen von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erhoben. Konkrete Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lage liegen auf dem Tisch.

Beim virtuellen Pressegespräch am 28. Mai 2020 erfahren Sie

Wie lange es dauert, bis Betroffene in Österreich zur Diagnose CED kommen

Mit welchen Alltagsproblemen CED-Patienten konfrontiert sind

Warum eine sinnvolle multidisziplinäre Behandlung immer noch eine Ausnahme ist

Wie man die Versorgung der Betroffenen ganz konkret verbessern könnte

Ihre Gesprächspartner - virtuell zugeschaltet - in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag. Claudia FUCHS

Leiterin der Patienten-Serviceplattform CED-Kompass

Ing. Evelyn GROSS

Präsidentin Österreichische Morbus Crohn-Colitis ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV)

Barbara KLAUSHOFER

Präsidentin CED-Nursing Austria - Fachgesellschaft für Pflegekompetenz bei CED

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Alexander MOSCHEN, PhD

Leiter der Arbeitsgruppe CED, Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH). Medizinische Universität Innsbruck, Universitätsklinik für Innere Medizin I, Endokrinologie, Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen.

Virtuelles Pressegespräch Patientenbefragung CED:

Veranstalter: Janssen-Cilag Pharma GmbH, Wien

Datum: 28.05.2020, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: virtuell, Österreich

