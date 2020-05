FPÖ – Lausch: Justiz-Budget ist wie nicht anders erwartet, ein blanker Hohn für Justizwache

Wien (OTS) - Als „blanken Hohn für die Justizwache“ bezeichnete der freiheitliche Sprecher für die Exekutive NAbg. Christian Lausch in seinem Debattenbeitrag das Budget für die Justiz und im speziell für die Justizwache. „Die Zahl der Planposten an Justizwachebeamten wurde für unsere 28 Justizanstalten österreichweit um gerade einmal 30 erhöht. Das entspricht rund einen Mitarbeiter pro Anstalt. Die Beamten der Justizwache arbeiten derzeit am Limit, hohe Aggression, ein großer Ausländeranteil und zu wenig Personal sind nur einige wenige Gründe dafür“, erklärte Lausch.

„Ja, die Kriminalität ist am Sinken, was uns aber alle nicht verwundern lässt, wenn man bedenkt, dass in Zeiten von Kurzarbeit und Homeoffice jedermann zu Hause ist. Wir Freiheitliche fordern, dass unsere Beamte endlich ein vernünftiges Budget, eine vernünftige Aufstockung an Personal und schlussendlich auch die Anerkennung erhalten, die ihnen auch zusteht“, so Lausch, der überdies zu bedenken gibt, dass nach Öffnung der Grenzen Kriminelle aus ganz Europa wieder nach Österreich kommen werden, wobei gerade der Anteil an Kleinkriminalität ebenso wieder ansteigen wird.

