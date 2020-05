FPÖ – Kickl zu Zadic: Warum die plötzliche Eile, Frau Minister?

Pilnacek hat sich schrittweise selbst demontiert und die ÖVP den Schutzschirm zurückgezogen

Wien (OTS) - Justizministerin Zadic hat heute in einer eiligst einberufenen Pressekonferenz eine Strukturreform angekündigt. Die Strafrechtsektion von Sektionschef Pilnacek soll in zwei Sektionen, eine für Legistik und eine für Strafsachen, aufgesplittet werden. „Dafür, dass das Projekt ‚innere Gewaltenteilung‘ angeblich seit Monaten geplant war und im Herbst einmal umgesetzt werden soll, wurde die Pressekonferenz der grünen Justizministerin doch recht überhastet einberufen. Offensichtlich tritt Zadic die Flucht nach vorn an – wovor sie tatsächlich flüchtet, wird sich noch weisen“, sagte heute in einer ersten Reaktion FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

Die Eile sei auch insofern eigenartig, als diese Reform für Zadic ein ganz wesentlicher Baustein zu sein scheint, um das Vertrauen in die Justiz und den Rechtsstaat zu stärken. „Wenn es das ist, worum es der Justizministerin geht, verwundert es umso mehr, dass sie einen derartigen ‚reformatorischen Meilenstein‘ medial dermaßen ‚versenkt‘. Das ist auch in Kenntnis der sonstigen allgegenwärtigen Inszenierungswut von ÖVP und Grünen ausgesprochen unglaubwürdig“, so Kickl.

Die Aussage von Zadic, dass sie durch die Trennung von Legistik und Strafsachen – hier liegt zum Beispiel auch die Fachaufsicht über die Arbeit der Staatsanwaltschaft – ein Spannungsverhältnis quasi entkrampfen und einen etwaigen Generalverdacht vermeiden wolle, weise nämlich durchaus in Richtung formaler Entmachtung Pilnaceks. „Das ist aber wohl weniger eine Heldentat von Zadic als die logische Konsequenz einer schrittweisen Selbstdemontage Pilnaceks mit zeitgleichem Rückzug des ÖVP-Schutzschirms. Denn bisher hielt die Volkspartei ja die schützende Hand über ihn – und umgekehrt. Letzteres wird in Zukunft wohl jemand anderer übernehmen, dafür wird die ÖVP schon sorgen“, so Kickl. Und vor dem Hintergrund der vielen Problemfelder und „Baustellen“ im Justizressort werde mit größter Aufmerksamkeit darauf zu achten sein, wie die personellen Neubesetzungen aussehen werden, betonte Kickl.

