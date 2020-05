FPÖ – Reifenberger: Fall der Maskenpflicht bei Kulturveranstaltungen dringend gefordert

Wien (OTS) - In seinem heutigen Debattenbeitrag bringt der freiheitliche Kultursprecher NAbg. Ing. Mag. Volker Reifenberger einen Antrag ein, mit diesem er die Bundesregierung auffordert, das verpflichtende Tragen von Masken bei Kunst- und Kulturveranstaltungen zu beenden und stattdessen auf Freiwilligkeit zu setzen. „Es ist an der Zeit auf Eigenverantwortung anstatt auf staatliche Bevormundung zu setzen. Diesem Coronawahnsinn der Regierung muss endlich ein Ende bereitet werden“, so Reifenberger, der auch eine Insolvenzabsicherung für „Gutscheinbesitzer“ einfordert.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at