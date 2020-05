FP-Schütz: Stadt-Mitarbeiter verdienen Corona-Bonus für Arbeit in der Krise

FPÖ fordert für Angestellte der Stadt Wien Bonuszahlung in Höhe eines Monatsgehalts bzw. mindestens tausend Euro

Wien (OTS) - Das Covid19-Virus hat den Bediensteten der Stadt Wien mit Ausbruch der Krankheit Höchstleistungen abverlangt. „Viele von ihnen waren täglich unmittelbar in der Krisenbewältigung tätig, hatten Bürgerkontakte oder hielten von ihren Schreibtischen aus die ganze Stadt am Laufen. Diese Mitarbeiter hatten nicht die Möglichkeit ihre Arbeit auf „home office“ umzustellen, in den Urlaub zu gehen oder Zeitausgleich zu nehmen. Die Leistung der Mitarbeiter der Stadt Wien, die während der intensiven Phase der Corona-Krise trotz erschwerter Bedingungen unbeirrt ihren Arbeitsplatz aufgesucht haben, war unglaublich “, erinnert die Arbeitnehmersprecherin der Wiener FPÖ, LAbg. Angela Schütz.

Die FPÖ forderte daher, jenen Mitarbeitern der Stadt Wien und ihren Unternehmungen, die in der intensiven Phase der „Corona-Krise“ (Mitte März – Ende April) ihre Arbeit am Arbeitsplatz und nicht aus dem Homeoffice heraus erledigen konnten, eine Bonuszahlung in Höhe eines Monatsgehaltes, aber zumindest 1.000 Euro netto sowie einen Gehaltssprung zuerkannt bekommen. Der Antrag wurde mit den Stimmen von SPÖ und Grünen abgelehnt. „So dankt man im sozialen Wien außergewöhnlichen Einsatz der Mitarbeiter“, so Schütz abschließend.

