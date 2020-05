75 % der Experten für Cybersicherheit sagen, laut einer Umfrage des FS-ISAC sei es durch Fernarbeit zu einem drastischen Wandel der Programme für Cyber-Finanzdienstleistungen gekommen

Reston, Virginia (ots/PRNewswire) - 46 % der Befragten gaben an, dass ihre Firmen nach der Pandemie wahrscheinlich mehr in Cybersicherheit investieren werden

Das Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), ein Industriekonsortium, das sich mit der Senkung von Cyberrisiken im weltweiten Finanzsystem beschäftigt, kündigte heute an, dass laut einer Umfrage des FS-ISAC 75 Prozent der Experten für Cybersicherheit, die Kreditinstitute auf der ganzen Welt vertreten, drastische Änderungen an den Cybersicherheitsprogrammen ihrer Firmen vorgenommen haben, um mit dem rapiden Wandel hin zur Fernarbeit aufgrund der COVID-19-Pandemie Schritt zu halten.

Das FS-ISAC befragte auf seinem Virtual Summit am 19. Mai, an dem mehr als 3000 Experten für Cybersicherheit aus der Finanzdienstleistungsbranche teilnahmen, insgesamt 871 Experten für Cybersicherheit. In der Umfrage wurde gemessen, welche Trends, die durch die Pandemie entstanden sind, die größten Auswirkungen auf deren Cybersicherheitsprogramme hatten.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählen:

Digitale Banking-Tools waren in der Lage, einen deutlichen Anstieg des Volumens sicher zu verarbeiten, da nur drei Prozent der Befragten der Meinung waren, dass diese Tools für signifikante Programmänderungen verantwortlich seien.

Elf Prozent der Befragten gaben an, dass Bedenken von Dritten zu dramatischen Veränderungen geführt hatten

Sechsundvierzig Prozent gaben an, dass ihr Kreditinstitut nach der Pandemie wahrscheinlich weitere Investitionen in die Cybersicherheit tätigen werde.

"Der beschleunigte Wandel hin zur Fernarbeit hat eine rapide Evolution im Bereich der Cyber-Bedrohungen befeuert", sagte Steve Silberstein, CEO des FS-ISAC. "Da sich die Auswirkungen dieser Pandemie weiterhin zeigen, passen CISOs und Cybersicherheitsteams ihre Cybersicherheitsprogramme ständig an die neue Realität an, die alles andere als normal ist."

Zur Unterstützung seiner fast 7.000 Mitglieder beim Teilen von Informationen über Cyberbedrohungen, einschließlich derer, die sich aus der Pandemie heraus ergeben, hat das FS-ISAC im April 2020 den FS-ISAC Intelligence Exchange ins Leben gerufen. Die Plattform beinhaltet eine neue App zum Teilen von Cyber-Know-how und eine sichere Chatfunkton für Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit. Seit ihrer Einführung haben weltweit mehr als 6.000 Nutzer die neue Plattform eingeführt. Für weitere Informationen über den Intelligence Exchange besuchen Sie bitte unsere Website.

Das FS-ISAC hat seine Mitglieder auf seinem Virtual Summit 2020 befragt, der am 19. Mai 2020 stattfand In der Umfrage wurde gemessen, welche Trends, die durch die Pandemie entstanden sind, die größten Auswirkungen auf die Cybersicherheitsprogramme der Kreditinstitute hatten. Zu den registrierten Teilnehmern zählten Vertreter von Kreditinstituten aus mehr als 50 Ländern, u. a. aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Indien und Singapur. Die Prozentangaben basieren auf insgesamt 871 Antworten.

Informationen zum FS-ISAC

Das Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) ist ein Industriekonsortium, das sich mit der Senkung von Cyberrisiken im internationalen Finanzsystem beschäftigt. Die Organisation, die Kreditinstitute und somit auch deren Kunden bedient, setzt ihre Intelligence Plattform, Widerstandsfähigkeitsressourcen und ein vertrauenswürdiges Peer-to-Peer-Netzwerk von Experten ein, um Cyberbedrohungen vorauszusehen, zu mildern und auf diese zu reagieren. Das FS-ISAC hat rund 7.000 Mitgliedsfirmen mit Nutzern in mehr als 70 Ländern. Die Organisation mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten hat Büros im Vereinigten Königreich und in Singapur. Für weitere Informationen besuchen Sie www.fsiac.com. Klare Aussagen und Perspektiven für die Zukunft der Finanz-, Daten- und Cybersicherheitsbranche von Angehörigen der obersten Führungsebene auf der ganzen Welt, besuchen Sie FS-ISAC Insights.

