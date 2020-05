Wr. Gemeinderat - Omar Al-Rawi (SPÖ): Wir müssen aus der Krise lernen und neue Wege finden

Angst- und Panikmache sind der falsche Weg

Wien (OTS/SPW-K) - „Wien setzt alle Schritte im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie. Dass Wien im Vergleich zu anderen internationalen Städten so gut dasteht, liegt insbesondere an der Disziplin der hier lebenden Menschen, sowie dem leistungsstarken Gesundheitssystem mit seinen Spitälern, MitarbeiterInnen, Fach- und Pflegekräften. Für parteipolitisches Hickhack ist kein Platz“, sagte SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi in Replik auf die Dringlichen Anfrage der ÖVP im heutigen Wiener Gemeinderat.



„Wir haben es mit einer neuen Herausforderung zu tun, ein Virus, das wir vorher nicht kannten. Corona macht keinen Unterschied zwischen Menschen, deren Herkunft oder Religion. Dieses Virus kennt keine Grenzen. Deshalb ist es wichtig, diese Krise ernst zu nehmen. Mit Angst- und Panikmache wird es nicht gehen“, so Al-Rawi in Richtung Bundesregierung. Es gehe nicht darum, einen Wettbewerb darüber zu führen, wer die meisten Infizierten habe. Vielmehr sei es in der aktuellen Situation notwendig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um möglichst unbeschadet aus der Krise zu kommen.

Die Vorwürfe, Wien würde Bundesbashing betreiben, wies Al-Rawi entschieden zurück. „Ich möchte in aller Klarheit festhalten, dass Wien kein Bundesbashing betreibt. Im Gegenteil, wir haben stets die gute Zusammenarbeit mit Gesundheitsminister Anschober gelobt. Die jüngste Kritik von Innenminister Nehammer und Frauenministerin Raab ist jedoch inhaltlich nicht gerechtfertigt. Das kann ich auch begründen. Diese Krise ist nicht nur gesundheitlich zu lösen, sondern auch sozial – und schon gar nicht durch polizeiliche Maßnahmen." Wien habe allein in den letzten Tagen 40 Einrichtungen der Altenpflege, Wohnungslosenhilfe und Grundversorgung mit 11.000 Menschen getestet und gescreent. „Zu behaupten, Wien sei untätig, ist eine Unterstellung und entspricht in keiner Weise der Realität. Wien ist mit Hochdruck dahinter“, so Al-Rawi deutlich. „Hören wir auf, politisches Kleingeld auf dem Rücken der Menschen zu wechseln. Wahlkampfgetöse ist Fehl am Platz – damit wird die ÖVP nichts holen können. Die Herausforderungen sind viel größer als Einzelne in der ÖVP glauben. Hier geht es um unsere BürgerInnenrechte, Zukunft, Gesundheit, Lebensqualität, Demokratie und um unsere Arbeitsplätze.“

„Nutzen wir diese Nachdenkpause, die uns Corona zwangsverordnet hat. Stellen wir uns die Frage, was wir aus dieser Krise lernen können und finden wir neue Wege“, so Al-Rawi abschließend.

